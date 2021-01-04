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Озвучена новая причина лишения водительских прав

10:43 04.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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Эксперты рассказали, что нелегальные устройства, которые позволяют скрывать номер автомобиля, могут стать причиной лишения водительских прав.

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Попытка скрыть госномер авто может стоить вам прав

Эксперты рассказали, что нелегальные устройства, которые позволяют скрывать номер автомобиля, могут стать причиной лишения водительских прав.

Нелегальные устройства позволяют по сигналу сидящего за рулем немного отодвигать плашку с госномером транспортного средства так, чтобы его не считали дорожные камеры.

Как сообщает РИА Новости, за установку рамки-обманки водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП — управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 1−3 месяца.

Юристы отмечают, что существует немало вариантов устройств, которые затрудняют работу камер и считывание госномеров. Использование каждого из них грозит лишением прав.

госномер лишение прав рамка-обманка скрыться от камер
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