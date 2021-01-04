Как не устать от новогодних каникул и не впасть в апатию, рассказали врачи

Долгий пассивный отдых вызывает апатию и вялость. Так в один голос говорят все врачи и психологи.

Как не устать от отдыха за десять дней новогодних каникул, как правильно распределять физическую активность, валяние на диване и вкусный стол с приемом гостей и родных, а так же, как грамотно набраться сил перед работой, "РГ" объяснили врачи и психологи.

1.Секрет в чередовании

Долгий пассивный отдых вызывает апатию и вялость. Так в один голос говорят все врачи и психологи.

- Особенно затягивают телевизор и телефонные разговоры с родными, - считает доктор психологических наук, профессор МГПЛУ Владимир Кудрявцев. - В этом случае надо быть готовым к тому, что "диванное" настроение быстро подарит чувство усталости и непреодолимое желание спать.

По словам Кудрявцева, так происходит потому, что резкое переключение с активного образа жизни на длительное лежание на диване приводит к дефициту эмоциональных впечатлений и физической активности. "Это еще не депрессия, а отсутствие привычных впечатлений, к которым привык человек, - говорит Кудрявцев. - Поэтому стоит разграничивать порции лени и фильтровать сон, телевизор-интернет и выход в люди, чтобы не скатиться в усталость от отдыха".

При этом, как считают главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе и главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, не разумно перегружать себя физической активностью. Все десять дней каникул - бассейн, лыжи, баня или фитнес - это перебор. "Досуг - это все же чередование активностей со спокойным отдыхом, а лучший досуг - умение переключаться с одного на другое", - убежден Зураб Кекелидзе.

Солидарен с ним и Тяжельников: если вы отправились в путешествие, то не стоит ехать сразу на все экскурсии, которые запланированы. Такой подход тоже вызывает усталость. "Лень" - просмотр хороших фильмов, чтение книг, чаепитие - тоже нужны. Они дарят не меньший заряд бодрости.

2.Учет личных особенностей

В принципе, полагают врачи, для восстановления организма, пяти-семи дней вполне достаточно. Просто тому, кто в будни занят физической работой сначала лучше "полениться", а тому, кто сидячей работой переключится на физические нагрузки. Главное правило - проводить каникулы так, как мы не проводим будни дни.

3.Чувство меры

- Лучше не пить, чем пить, - уверен главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, - и помнить алкоголь - яд, поэтому если уж, его принимать, то как ритуал - умеренно, чтобы расслабиться. Крепкий алкоголь нельзя заедать сладким - конкурентом по его расщеплению в организме с напитками.

Чтобы не хмелеть, Евгений Брюн советует пить белое сухое вино. И чаще вставать из-за стола для усвоения напитков и еды, а главное - культура застолья, которую, как правило, видят и впитывают дети.

- Новогодний, каникулярный и рождественский стол глазами диетолога - побольше петь и танцевать, - солидарна с психиатром главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, - Есть же лучше то, что любите, но небольшими порциями и из небольших тарелок. Еще здорово накрывать тематические столы - японской или средиземноморской кухни, восточный, фруктовый стол. Главное - не переедать, чтобы потом не сгонять вес, что рикошетом бьет по здоровью.

4. Дружить с физической активностью

Лучше на отдыхе все же отдавать предпочтение физической активности, еще лучше - на свежем воздухе. Такова рекомендация всех без исключения экспертов. Стоит помнить, что в морозном воздухе больше кислорода и дышать им очень полезно для активации мозговой деятельности и в целом для всего организма. Главное - одеваться по погоде и не переохлаждаться.