2021 год кого: Когда он наступит по восточному календарю

Эксперты отмечают, что в эту ночь важно привлечь внимание нового покровителя, Быка, чтобы весь год оставаться под его защитой.

Восточный календарь отличается от привычного, и по нему Новый год наступает не первого января, а несколько позднее

Восточный календарь отличается от привычного, и по нему Новый год наступает не первого января, а несколько позднее. Дата этого праздника неразрывно связана с лунным календарем, и поэтому она меняется из года в год.

Празднование нового года во многих странах происходит дважды: первый раз — в ночь с 31 на 1 января, и второй раз — по восточному календарю, в честь традиций древности. Считается, что именно в день празднования восточного Нового года вступает в силу животное-покровитель. В 2021 году им станет Белый Металлический Бык.

Какого числа будет Новый 2021 год по восточному календарю

День праздника выпадает на второе Новолуние после зимнего солнцестояния, которое в 2020 году было 21 декабря. Согласно лунному календарю, это Новолуние выпадает на 11 февраля 2021 года. Это значит, что Новый год в восточноазиатских странах наступит в ночь с 11 на 12 февраля.

Эксперты отмечают, что в эту ночь важно привлечь внимание нового покровителя, Быка, чтобы весь год оставаться под его защитой, с легкостью преодолевать трудности и справляться с намеченными делами.

Традиции восточного Нового года

В восточных странах Новый год отмечают с размахом, придерживаясь традиций древности. Согласно восточной культуре, перед этим праздником необходимо тщательно убраться в домах, избавиться от всего ненужного и лишнего, чтобы освободить пространство для привлечения благополучия. Также принято переставлять мебель по правилам фэн-шуй, а также отмечать торжество в кругу семьи, укрепляя узы и наслаждаясь общением с теми, кто дорог сердцу.

Празднование Нового года не обходится без подарков, и мы можем перенять древнюю традицию, еще раз собравшись в компании близких людей, чтобы загадать заветные желания, обменяться поздравлениями и презентами. Кроме того, именно в этот день можно привлечь внимание покровителя года, используя в интерьере и одежде те цвета, которые придутся ему по душе. В день праздника можно также приготовить угощения, которые задобрят Белого Металлического Быка.

Волшебство новогодней ночи можно прочувствовать трижды: во время празднования традиционного Нового года, Старого Нового года и встречи Нового года по восточному календарю. Это значит, что можно трижды загадать желание, отпраздновать наступление 2021 года и собраться в кругу близких людей.

Источник: dailyhoro.ru