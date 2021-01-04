Дата окончания Рождественского поста в 2021 году

Последний в году пост начинается 28 ноября, и с этого дня верующие отказываются от увеселительных мероприятий, продуктов животного происхождения и соблюдают чистоту души.

Изначально Рождественский пост длился всего неделю, однако с 1166 года было указано хранить пост до самого празднования Рождества

Рождественский пост — самый продолжительный, и во время него верующие отказывают себе во многом ради очищения душ от негатива. Его завершение ознаменуется одним из самых важных православных праздников.

Изначально Рождественский пост длился всего неделю, однако с 1166 года было указано хранить пост до самого празднования Рождества. Этот сорокадневный период — время молитв, которые помогают православным верующим очищать души от негатива и стремиться к свету.

Последний в году пост начинается 28 ноября, и с этого дня верующие отказываются от увеселительных мероприятий, продуктов животного происхождения и соблюдают чистоту души. Пост — это не диета, а лишь способ побороть искушения, которые, как известно, идут от лукавого.

В православном мире Новый год отмечают скромно, ведь ограничения в это время еще имеют силу, и в полной мере верующие насладятся праздником лишь после окончания Рождественского поста. В 2021 году, как и каждый год, последним его днем будет 6 января, Сочельник. В этот день молятся Небесам и воздерживаются от приема пищи вплоть до вечера, до тех пор, пока на небе не появится первая звезда. После окончания Рождественского поста люди готовы встретить светлый праздник Рождества.

Рождественский пост уникален. Его держат те, кто хочет обрести полную гармонию с собой и внешним миром, покаяться за грехи и не останавливаться в духовном развитии. Пост — это время ежедневных молитв, переосмысления жизни, своего отношения к ней и к окружающим людям.

Источник: dailyhoro.ru