Точный гороскоп от Анжелы Перл на январь 2021 года для каждого знака зодиака

Первый месяц 2021 года для многих Знаков Зодиака будет временем, когда нужно действовать, но при этом не забывать об ответственности.

Первый месяц нового года всегда волнителен: множество идей ждут своего воплощения в жизнь, и время летит вперед, часто не давая ни минуты на размышления

2021 год уже на пороге, и многие стремятся узнать о том, что преподнесет первый его месяц. Рекомендации известного астролога Анжелы Перл помогут определиться с выбором направления, узнать о том, какие события произойдут, и чего стоит опасаться в январе.

Первый месяц нового года всегда волнителен: множество идей ждут своего воплощения в жизнь, и время летит вперед, часто не давая ни минуты на размышления. Эксперты рекомендуют Знакам Зодиака Заранее узнать о том, как будут развиваться события, чтобы не упустить счастливых возможностей.

Овен

Овнам поможет энергетика Марса, который войдет во второй дом финансов. Это событие будет значимым, и Овны смогут поправить материальное положение, действовать решительно и получить достойное вознаграждение. Планета идей и прогресса Уран развернется в прямое движение 14 января, и его энергетика также поможет продвигать финансовые дела.

Телец

Первая неделя января будет предназначена для отдыха, а с 7 числа Марс войдет в Знак Тельца и первый дом гороскопа. Планета принесет энергию, активность и желание действовать, чтобы привлечь в жизнь позитивные перемены. Тельцы смогут воплотить в жизнь смелые мечты, не боясь промахов и неудач.

Близнецы

Близнецы смогут начать активное движение с 7 числа, когда Марс войдет в 12 дом гороскопа, который отвечает за завершение и избавление от чего-то ненужного. У Близнецов будет время для того, чтобы избавить свою жизнь от всего, что мешает развитию, познать себя и найти новые цели, которые помогут привлечь благополучие.

Рак

Марс с 7 января будет находиться в 11 доме результатов, и Раки смогут получить плоды своих трудов. Январь будет временем, когда на волне позитива от получения награды Раки смогут направить силы на новые свершения, чтобы не останавливаться на достигнутом. Январь будет месяцем заделов, когда Раки смогут создать прочный фундамент и весь год идти своим путем.

Лев

10 дом гороскопа, в который с 7 января войдет Марс, добавит Львам активности. Астролог рекомендует Львам сосредоточиться на решении деловых вопросов, не бояться ответственности и не отказываться от новых обязанностей, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице. Смелость, активность и позитивный настрой помогут свернуть горы.

Дева

Девам в начале января улыбнется удача. С 7 числа Марс войдет в 9 дом гороскопа, который отвечает за обучение. Девы смогут начать учебу или завершить ее, получить прекрасные перспективы в деловой среде и даже начать свое дело. Влияние планеты поможет быстро справляться с важными делами и не медлить при принятии важных решений.

Весы

Весам энергии добавит Марс, который с 7 января перейдет в 8 дом финансов. Весы смогут найти свою нишу, навести порядок и обрести контроль в денежной сфере. 20 и 21 января благодаря энергетике Урана Весы смогут получить приятные новости и сюрпризы. Астролог рекомендует не торопиться с принятием решений и отказаться от поверхностных суждений.

Скорпион

Управитель Марс с 7 января перейдет в 7 дом гороскопа, который отвечает за отношения. Скорпионы смогут обрести гармонию в любви, разобраться с тем, что происходит в жизни. В январе могут случиться как разводы, так и романтические свидания — каждый выберет для себя свой путь к счастью.

Стрелец

В январе Стрельцам будет помогать энергетика Марса, который с 7 января войдет в 6 дом гороскопа. Этот сектор отвечает за работу и здоровье, и Стрельцы смогут достичь новых высот в деловой среде, заняться восстановлением иммунитета, а также пройти необходимые процедуры.

Козерог

Январь встретит Козерогов динамичностью. Энергичный Марс с 7 января войдет в 5 дом гороскопа, который отвечает за любовь. Козероги смогут заняться всем тем, что приносит им удовольствие, показать себя с лучшей стороны, обрести гармонию в семейных отношениях или найти любовь.

Водолей

Водолеи смогут начать год активно и успешно. Энергии им придаст Марс, который с 7 января войдет в четвертый дом семьи и места жительства. Вплоть до весны Водолеи будут заниматься обустройством семейного гнезда, не исключены переезды и обретение собственного жилища. В этот период энергия будет направлена именно на дом и семью.

Рыбы

В январе Рыб ждет активное время, которое будет обусловлено влиянием Марса. Планета 7 января войдет в третий дом гороскопа, который отвечает за общение, коммуникации, обучение. Рыбы смогут распознать энерговампиров, получать новые знания, а также обзаводиться полезными связями.

Первый месяц 2021 года для многих Знаков Зодиака будет временем, когда нужно действовать, но при этом не забывать об ответственности. Активность и внимательность, а также целеустремленность позволят быстро встать на ноги и получить первые плоды вложенных усилий.

Источник: dailyhoro.ru