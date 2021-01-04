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Главные дни силы в январе 2021 года: Чем нужно обязательно заниматься в мощный день 4 января?

10:50 04.01.2021 Фото: freeimg.ru
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14 число — пусть не самый благоприятный, но зато самый важный из дней. В этот день Уран начнет свое прямое движение, избавившись от ретроградности.

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В благоприятные дни достигать целей значительно проще, и на старте 2021 года этим определенно не стоит пренебрегать

Дни силы — самые благоприятные, яркие и позитивные дни января. Помните об этих днях, чтобы планировать на них самые важные дела. Пусть первый месяц 2021 года пройдет удачно, особенно в самом начале.

Человека в неудачника превращают не звезды и планеты, а негативные привычки. Несмотря на это, ночные светила всё равно принимают довольно ощутимое участие в становлении нашей удачи. В благоприятные дни достигать целей значительно проще, и на старте 2021 года этим определенно не стоит пренебрегать.

4 января — убывающая Луна в Деве

4 числа будет второй и последний день пребывания убывающей Луны в Деве. Стихия Земли крайне позитивно сочетается с данной фазой, поэтому 21 лунный день пройдет очень удачно. В большей степени это касается людей, которые будут заняты домашними делами, работой. В этот день очень полезно заниматься шопингом, обновлять гардероб, покупать украшения. Можно делать ремонт, генеральную уборку по правилам фэн-шуй, чистку информационного пространства.

14 января — Уран перестает быть ретроградным

14 число — пусть не самый благоприятный, но зато самый важный из дней. В этот день Уран начнет свое прямое движение, избавившись от ретроградности. Это значит, что жизнь людей станет более упорядоченной. Исчезнут мелкие проблемы, и планы перестанут срываться так часто, как срывались ранее. Прямое движение Урана сделает жизнь более ясной и осознанной. Первый день будет наиболее ярким. Многие из нас почувствуют свободу, эмоциональный подъем.

25 января — растущая Луна в Близнецах

25 числа Луна снова будет на нашей стороне, но уже в Знаке Близнецов и в фазе роста. Это идеальный день для новых знакомств, поисков второй половинки, пребывания рядом с близкими. Луна поможет нам преуспеть в творческой сфере. Большие успехи могут ожидать открытых и добрых людей, которые не скрывают ничего от своих друзей и от самих себя. В этот день можно начинать новые отношения, признаваться в любви, знакомиться с родителями второй половинки.

Чтобы составить полную картину того, каким будет месяц, и правильно спланировать дела, важно знать и о том, какие дни в январе будут опасными. Верный старт сделает весь 2021 год удачным и благоприятным.

Источник: dailyhoro.ru

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