Что ответил о возможности появления смертельной "Болезни Х" в Конго Роспотребнадзор, стало известно

Роспотребнадзор отслеживает всю информацию о вспышках новых инфекционных заболеваний, в частности, следит за ситуацией в Демократической Республике Конго после сообщений о смертельно опасной "Болезни Х".



Роспотребнадзор отслеживает всю информацию о вспышках новых инфекционных заболеваний, в частности, следит за ситуацией в Демократической Республике Конго после сообщений о смертельно опасной "Болезни Х".

Ранее телеканал CNN сообщил, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления новой смертельно опасной болезни. По его словам, у одной из его пациенток в ДР Конго были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты

Роспотребнадзор отслеживает всю информацию о вспышках новых инфекционных заболеваний, в частности, следит за ситуацией в Демократической Республике Конго после сообщений о смертельно опасной "Болезни Х". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор внимательно отслеживает все сообщения о вспышках инфекционных заболеваний и новых и возвращающихся инфекциях в мире <...> В России случаев с подобной симптоматикой не выявлялось", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в данный момент Роспотребнадзор не располагает достаточной информацией для установления причины заболевания, но предполагает, что оно имеет "вирусную природу". Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности этой инфекции, а также о рисках возникновения вспышек, но "угрозу не стоит недооценивать".

"Возникновение новых заболеваний, в том числе с высоким пандемическим потенциалом, - часть естественного эволюционного процесса, и поэтому необходимо постоянное и планомерное изучение разнообразия микроорганизмов, которые нас окружают", - добавили в ведомстве.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной "Болезни X". По его словам, у одной из его пациенток в Демократической Республике Конго были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты.