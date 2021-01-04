Сильное рождественское гадание поможет заглянуть в будущее 6-7 января 2021 года

На Рождество в воздухе витают волшебство и магия, поэтому это особенный день, который как нельзя лучше подходит для гадания и проведения магических ритуалов, но только по-рождественски добрых.

С точки зрения психологии гадание на Рождество – это хороший способ заглянуть в самого себя

Новогодние и рождественские гадания – это самый лучший способ узнать свое будущее. В любом случае на это занятие надо смотреть с оптимизмом, ведь от энергетического настроя многое будет зависеть. Надо обязательно верить в хорошее и выкинуть из головы все черные мысли.

С точки зрения психологии гадание на Рождество – это хороший способ заглянуть в самого себя, а также разобраться со своими целями и приоритетами, ведь оно наверняка поможет упорядочить свои мысли.

Что психологи думают о гадании и как правильно гадать

Гадать полезно, потому что если выпадет что-то хорошее, а оно, скорей всего, выпадет, то это заставит человека по-иному посмотреть на мир и поверить в свои силы, можно также пойти на хитрость, желая себе только хорошего и никаких мрачных мыслей, ведь важно себя запрограммировать на лучшее. И смело идти к своим целям.

Кому-то, возможно, не хватает смелости открыться знакомому человеку, а погадав, он наберется уверенности и успокоится, зная, что его ждет впереди светлое будущее. А почему в гадания стоит верить, да потому что уже очень давно ходит легенда о духах Рождества, которые охотно идут на контакт с людьми и в случае чего могут им помочь приподнять завесу грядущего.

Если к духам отнестись благосклонно и прежде всего в них поверить, можно попытаться их умаслить, дабы они нагадали хорошее и не насмехаться, и не шутить над гаданием, а отнестись к нему серьезно, то все пройдет благополучно. Можно вызвать негодование духов, проявляя чрезмерное любопытство, поэтому вопросы нельзя задавать в большом количестве.

Самое известное рождественское гадание

На Рождество в воздухе витают волшебство и магия, поэтому это особенный день, который как нельзя лучше подходит для гадания и проведения магических ритуалов, но только по-рождественски добрых. Можно загадать самое заветное желание и провести обряд, дабы оно исполнилось.

Первое гадание очень простое, поэтому провести его достаточно легко. Надо написать все свои пожелания самому себе на листочках бумаги, а затем положить их под подушку и хорошенько на них выспаться. А затем на утро пробудиться с первыми лучами солнца и достать из-под подушки одно за другим три пожелания: что выпадет, то и исполнится в этом году.

Писать можно следующее: удачное и очень счастливое замужество, исполнение заветной мечты, будущий муж будет самым добрым, красивым, умным и талантливым, жизнь в достатке и роскоши, будущий муж будет исполнять все желания, встреча с мужчиной моей мечты, у нас будет крепкая и счастливая большая семья. А также можно написать многое другое в том же духе. Этот вид гадания является очень точным, так как его еще проверяли на себе наши прабабки. Чудеса случаются не только в новогоднюю ночь, но и в ночь перед Рождеством, о чем писал сам великий Николай Гоголь.

Гадание на Рождество при помощи пера и бумаги

Есть еще одно очень хорошее гадание в ночь под Рождество. Для этого надо взять несколько свечей, ровно столько, чтобы они дали достаточно света, дабы было можно писать. Весь остальной свет надо выключить, затем взять белый листок бумаги и написать на нем вопрос, который очень интересует. Только его задавать надо так, дабы ответить на него можно было либо утвердительно, или отрицательно. Затем перевернуть лист бумаги на другую строну, поделить ее пером на две равных части, на одной из них написать «да», на второй «нет». После в руки можно взять монетку и подбросить ее: куда она упадет, значит такой ответ дали духи Рождества. А перед тем, как испытывать судьбу и подбрасывать монетку, надо произнести слова: «Духи Рождества, я вас вопрошаю».

Вопросы можно задавать следующие: выйду ли я замуж в этом году; выйду ли я счастливо замуж в этом году; мужчина, которого я встречу, станет любовью всей моей жизни; в этом году я встречу свою любовь; изменится ли в этом году моя жизнь к лучшему.

Гадание на Рождество на судьбу

Существует старинное рождественское гадание, которое понравится многим. Для этого надо взять два листка белой бумаги, один из них приложить к стене так, дабы он не падал, можно прикрепить его булавкой, поставить напротив него тарелку и положить в нее второй листок бумаги, затем его надо зажечь и смотреть на тени, которые он будет отбрасывать на листок, приложенный к стене. А чтобы это произошло, напротив него надо будет зажечь свечу и выключить свет. При этом надо будет наблюдать за причудливыми образами, которые будет приобретать сгорающая бумага и по ним судить, какая судьба ожидает.

Если форма тени от сгорающей бумаги будет хаотичной, то это к большим переменам в жизни в лучшую строну, а если она приобретет определенные очертания, которые будут напоминать либо какой-то предмет, или животное, либо человека, то это к пламенной любви на всю жизнь.

Источник: rsute.ru