5 лучших лечебных напитков против отеков на теле после праздников

Сок лимона оказывает на мочевой пузырь фантастическое действие, заставляя его опорожняться чаще. Этот экзотический продукт как детоксикатор очищает организм человека.

Лишнюю жидкость в организме можно устранить с помощью другой жидкости, как бы странно не звучало, но это факт

Лишнюю жидкость в организме можно устранить с помощью другой жидкости, как бы странно не звучало, но это факт. Некоторые лекарственные напитки помогают справиться с отеками и устранить проблемы в минимально короткое время.

Чай из одуванчика

Специалисты рассказали о уникальных мочегонных свойствах одуванчика. Благодаря его веществам в организме происходит отток мочи. Одуванчики богаты на калий, который помогает уменьшить натрий. В приготовлении очень прост данный напиток, понадобится 1 ч. л. сушеных одуванчиков, которые необходимо залить кипятком и дать настояться около 10 минут. Пить чай следует 3 раза в сутки. Если есть проблемы со здоровьем и человек принимает какие-то лекарственные препараты, то необходимо проконсультироваться со специалистом прежде чем самостоятельно начинать прием чая из одуванчика. Если противопоказаний никаких нет, то данное средство покажет свой результат незамедлительно.

Чай с петрушкой

Данное растение имеет мочегонную характеристику, заваренная петрушка прекрасно выводит лишнюю жидкость из организма человека и помогает улучшить работу пищеварительной системы, а еще убирает вздутие. Для приготовления чая понадобится 2 ч. л. сушеной петрушки на 200 мл. кипятка. Настаивается напиток около 10 минут, после чего можно смело пить по 3 раза в день. Не стоит забывать процеживать чай для комфортного употребления.

Лимонный сок

Сок лимона оказывает на мочевой пузырь фантастическое действие, заставляя его опорожняться чаще. Этот экзотический продукт как детоксикатор очищает организм человека. Лимонный сок способствует выведению токсинов, что делает его помощником человеческого организма. Понадобится 2 ст. л. сока лимона на стакан воды, теплой. При желании можно добавлять мед, который не менее полезем, а также придаст приятный вкус напитку. Курс лечения 2 дня, пить один раз в сутки.

Семена фенхеля

По многочисленным исследованиям семян фенхеля стало понятно, что они имеют мочегонное действие. Благодаря данному напитку человек сможет успешно справиться с переизбытком натрия в организме и вывести лишнюю воду. Этот напиток не даст возможности токсинам скапливаться и благополучно их вывести, а также улучшить работу пищеварительного тракта, уберет газообразование и усилит потоотделение. Понадобится 1 ч. л. фенхеля на 200 мл. кипятка. Пьется отвар 3 раза в сутки до видимых улучшений.

Сок клюквы

Специалисты советуют еще одно не менее эффективное средство от отеков, помогает избавиться от лишней жидкости в организме человека. Сок из клюквы – это натуральное мочегонное средство, которое богатое на кальций, а также калий с магнием, что балансирует воду в организме. Пить его стоит ежедневно, но не злоупотреблять сахаром.

Источник: rsute.ru