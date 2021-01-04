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Уступил Джанлуиджи Буффону титул лучшего вратаря в истории Лев Яшин

09:00 04.01.2021 Фото: telegram
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За него большинство голосов отдали самые знаменитые коллеги-вратари, опрошенные итальянской газетой La Gazzetta dello Sport.

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За него большинство голосов отдали самые знаменитые коллеги-вратари, опрошенные итальянской газетой La Gazzetta dello Sport.

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером в истории мирового футбола. Ранее на протяжении долгих лет этот рейтинг возглавлял советский вратарь Лев Яшин.

Голосование проводила, что интересно, итальянская газета, которая связалась с 18 известнейшими современными вратарями и выбрала победителя, исходя из распределившихся голосов.

Однако ещё ранее другое, на этот раз, французское издание признало лучшим вратарём всех времён именно Льва Яшина, – именно его заслуги определили во многом развитие голкиперского мастерства в мировом футболе.

Джанлуиджи Буффон лучший голкипер
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