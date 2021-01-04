Уступил Джанлуиджи Буффону титул лучшего вратаря в истории Лев Яшин

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером в истории мирового футбола. Ранее на протяжении долгих лет этот рейтинг возглавлял советский вратарь Лев Яшин.
Голосование проводила, что интересно, итальянская газета, которая связалась с 18 известнейшими современными вратарями и выбрала победителя, исходя из распределившихся голосов.
Однако ещё ранее другое, на этот раз, французское издание признало лучшим вратарём всех времён именно Льва Яшина, – именно его заслуги определили во многом развитие голкиперского мастерства в мировом футболе.