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Общество / Стиль жизни

Важные традиции и обычаи на китайский Новый год 2021

20:20 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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По восточному календарю на Землю приходит не 2021 год, а 4719.

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Длительность празднования Китайского нового года составляет несколько недель

Китайский Новый год в 2021 году припадает на 12 февраля. Имеет свои обычаи, традиции, которые привлекают весь мир. В Китае ежегодно праздную два Новых года. Первый, как и во многих других странах – в ночь 1 января. Но есть и второй, который называется Китайским или же праздником Весны.

Сколько длиться в 2021 году китайский Новый год

Длительность празднования Китайского нового года составляет несколько недель. Является одним из самых важных традиций для жителей данной страны.

Считается, что его нужно встретить весело и удачно, тогда люди будут на протяжении целого года притягивать удачу в свой дом. Положительно повлияет на будущее и удачу во всём. Китайский Новый год припадает на 12 января и продлиться он включительно до 18 февраля. Имеет свои обычаи, традиции и обряды, которые ежегодно используют китайцы. Семь дней люди отдыхают и наслаждаются праздничной атмосферой.

По восточному календарю на Землю приходит не 2021 год, а 4719.

По традиции, отмечают Новый год в Китае – 15 дней. Особое внимание уделяют животному, который будет хозяином Нового года.
Считается, если его задобрить, поблагодарить за приход и отдать честь за все подарки, которые он сделает в будущем, то животное может расщедриться и положительно повлиять на будущее и удачу.
Если 2021 год Белого Металлического Быка, значит особое внимание стоит уделить именно данному животному.
Главной стихией будет — метал, именно данному материалу Китайцы отдают особое значение.
Бык, для данного народа – способен положительно повлиять на семью, любовь и достаток.

Китайцы чтят традиции и придерживаются их с года в год.

Приметы и обычаи китайского Нового года

За неделю до празднования нового года, китайцы приводят в порядок дом. Убора, играет особое значение для человека. Если люди встретят приход нового года грязными в неубранной комнате, значит в свою судьбу привлекут неудачи и финансовые проблемы. Поэтому хозяйки тщательно убирать дом, чтобы он был красивым. Всё то, что дома лежит без дела, обязательно выбрасывают.

Если оно в хорошем состоянии, отдают на благотворительность. Освобождая место пространству, человек впускает что-то новое в свою судьбу, что-то интересное. Учреждения украшают красными новогодними символами, данный оттенок способен отпугнуть нечистую силу, притягивает счастье и достаток. Можно добавит в доме или на улице фигурки быка. Это по мнению китайцев привлекает удачу и счастье.

Все родственники съезжаются в родительский дом и отмечают Новый год. Для них – это воссоединение с родными и близкими сердцу людьми, помогает наладить отношения с теми, кто давно в ссоре. Перед тем как начинать отмечать, каждый желает добра, счастья и везения.

Как правильно праздновать китайский Новый год

После празднования стоит подождать до самого утра, так как уснувши человек пропустит удачу. «Оберегают год», яркими и очень шумными фейерверками. Это позволяет отпугнуть духов и привлечь удачу, счастье и положительные эмоции. На второй день празднования нового года, дети и дарят подарки своим родителям, обязательно желают хорошие пожелания. В красные конверты кладут деньги, считается, что тогда год будет богатым и удачным в финансах.

Обязательно дарят друг другу подарки, это помогает привлечь в дом счастье и успех во всех начинаниях. Чтобы год был удачным дарят мандарины, монеты, красные украшения. Заканчивается празднование праздником Фонарей, люди собираются и танцуют с красными фонарями надевают традиционную одежду и идут к главной площади.

Источник: rsute.ru

12 февраля 2021 китайский новый год традиции и обычаи
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