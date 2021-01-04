Поздравления Насте в день ангела 4 января 2021 года от всего сердца

Поздравления Насте в день ангела 4 января
Пусть в жизни не будет
тревог и ненастий,
доченька, Настя.
***
Под снежным покрывалом января,
А точнее четвёртого числа,
Именины, праздник у тебя,
Прими же поздравления тогда:
Настенька, желаю без конца,
Чтоб под крылом у Ангела была,
По жизни чтобы шла дорогой верной,
И главное чтобы на губах,
Всегда сияла яркая улыбка,
И блеск всегда сиял в твоих глазах,
Пусть будет жизнь красива, как открытка!
***
Моя милая, яркая леди,
Я тебя поздравляю любя,
И желаю, чтоб не была где бы,
Пусть твой Ангел летает любя,
Сбережёт он тебя от напастей,
И заменит парою меня,
Я люблю тебя, милая Настя,
Поздравляю, родная тебя!
***
Анастасия - певучее имя,
и тебе оно так идёт,
пусть счастье тебя не обходит мимо,
а рядом по жизни идёт!
***
Выпьем за Анастасию - за ее благородство, ее душу и ее здоровье!
Настя, Настенька, Настена,
Твой удачен в жизни путь,
Потому что видишь суть
И в поступках, и в решеньях.
Тайны нет в чужих стремленьях.
Интуиция не раз
Выручала в горький час.
Ангел твой хранит тебя,
Мы бы Настями все стали,
Чтобы нас оберегали.
В славный твой день именин
Пожелать тебе хотим:
Будь везучей и счастливой
И всегда всеми любимой!
***
Сегодня 28 апреля,
На первый взгляд день как день,
Но он тебе всех прочих роднее,
Именины, Ангела день,
Поздравляю, Анастасия,
Пусть сбываются все-все мечты,
Оставайся такой же красивой,
Храня в сердце тепло доброты,
Он с тобою всегда и везде,
Он тебе послан же Богом,
Значит вместе Вам быть на земле!
***
Твоя улыбка так к тебе идёт,
Анастасия, милая, родная,
пусть жизнь тебе удачу принесёт
не будет. Бурной пусть течёт рекой,
событья дарит светлые, успехи,
пусть будет мир окутан добротой
и будет больше поводов для смеха.
***
Настя, Настенька, Настюшка,
наша милая подружка,
будут пусть успехи в школе,
будь здоровой, чуткой, нежной,
счастье будет пусть безбрежным!
***
Значение: "воскресение" (древнегреч). Очень покладиста и мечтательна. У нее логический склад мышления и есть склонность к анализу. Интуиция Насти способна проникнуть в глубины вашей души. Хотя любовь часто застилает ей глаза. Если она сама называет себя Настей, то все черты у нее заметно сглажены. Но и Настя, и Анастасия очень любят изящные вещи.
Анастасия - благородное, красивое и возвышенное имя. И оно, безусловно, накладывает отпечаток на тех, кто его носит. Наша Анастасия полна душевного благородства и какой-то приподнятости над грешной землей. Она очень добра к людям и поступает по отношению к ним так, как хотела бы, чтобы поступали по отношению к ней.
***
Первый месяц весны поздравляет,
Праздник в марте большой у тебя,
Ангел с неба всех благ посылает,
Поздравления шлёт от себя,
И я тоже поздравлю с желанием,
Анастасия тебе все слова:
Чтобы чаще со счастьем свидания,
И удача всегда чтоб была,
Вот как в сказке, у Настенек всех,
И конечно любви тебе страстной,
Той, которой хватило б навек!
***
Анастасия, желаем успехов,
Анастасия, желаем добра,
Анастасия, пусть жизнь без помехи
счастлива будет и радует маму,
пусть будет здорова, успешна семья,
добра, пониманья, веселья и славы
и песни по жизни, как у соловья!
***
Анастасия, ты стильная леди,
прекрасная мама и лучшая дочь,
и звёзды подарит волшебная ночь!
***
Пусть шампанское течёт рекою
В честь твоих прекраснейших побед,
Пусть судьба сливается с мечтою,
И несёт, тебе, Настюша, яркий свет!
***
Анастасия, твоя доброта
Наполняет глаза твои светом,
В них читается нежность и теплота,
Созиданье и сказочность лета!
***
Анастасия – красавица наша,
ты, как мы видим, всё краше и краше,
пленяешь ты чарами, шармом и стилем,
Источник: stost.ru