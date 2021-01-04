Поздравления Насте в день ангела 4 января 2021 года от всего сердца

Анастасия - благородное, красивое и возвышенное имя. И оно, безусловно, накладывает отпечаток на тех, кто его носит.

С Днём Ангела, Анастасия - 4 января 2021 года

Поздравления Насте в день ангела 4 января

Пусть в жизни не будет

тревог и ненастий,



наша милая добраядоченька, Настя.

***

Под снежным покрывалом января,

А точнее четвёртого числа,

Именины, праздник у тебя,

Прими же поздравления тогда:

Настенька, желаю без конца,



Большого счастья и радости душевной,Чтоб под крылом у Ангела была,По жизни чтобы шла дорогой верной,И главное чтобы на губах,Всегда сияла яркая улыбка,И блеск всегда сиял в твоих глазах,Пусть будет жизнь красива, как открытка!

***

Моя милая, яркая леди,

Я тебя поздравляю любя,

И желаю, чтоб не была где бы,

Пусть твой Ангел летает любя,

Сбережёт он тебя от напастей,

И заменит парою меня,

Я люблю тебя, милая Настя,

Поздравляю, родная тебя!

***

Анастасия - певучее имя,

и тебе оно так идёт,

пусть счастье тебя не обходит мимо,

а рядом по жизни идёт!

***

Выпьем за Анастасию - за ее благородство, ее душу и ее здоровье!

Настя, Настенька, Настена,



Ты красива и смышлена.Твой удачен в жизни путь,Потому что видишь сутьИ в поступках, и в решеньях.Тайны нет в чужих стремленьях.Интуиция не разВыручала в горький час.Ангел твой хранит тебя,И, по правде говоря,Мы бы Настями все стали,Чтобы нас оберегали.В славный твой день именинПожелать тебе хотим:Будь везучей и счастливойИ всегда всеми любимой!

***

Сегодня 28 апреля,

На первый взгляд день как день,

Но он тебе всех прочих роднее,

Именины, Ангела день,

Поздравляю, Анастасия,

Пусть сбываются все-все мечты,

Оставайся такой же красивой,

Храня в сердце тепло доброты,



А твой Ангел, поможем во многом,Он с тобою всегда и везде,Он тебе послан же Богом,Значит вместе Вам быть на земле!

***

Твоя улыбка так к тебе идёт,

Анастасия, милая, родная,

пусть жизнь тебе удачу принесёт



и счастье. И ему конца и краяне будет. Бурной пусть течёт рекой,событья дарит светлые, успехи,пусть будет мир окутан добротойи будет больше поводов для смеха.

***

Настя, Настенька, Настюшка,

наша милая подружка,



будь красивой и весёлой,будут пусть успехи в школе,будь здоровой, чуткой, нежной,счастье будет пусть безбрежным!

***

Значение: "воскресение" (древнегреч). Очень покладиста и мечтательна. У нее логический склад мышления и есть склонность к анализу. Интуиция Насти способна проникнуть в глубины вашей души. Хотя любовь часто застилает ей глаза. Если она сама называет себя Настей, то все черты у нее заметно сглажены. Но и Настя, и Анастасия очень любят изящные вещи.

Анастасия - благородное, красивое и возвышенное имя. И оно, безусловно, накладывает отпечаток на тех, кто его носит. Наша Анастасия полна душевного благородства и какой-то приподнятости над грешной землей. Она очень добра к людям и поступает по отношению к ним так, как хотела бы, чтобы поступали по отношению к ней.

***

Первый месяц весны поздравляет,

Праздник в марте большой у тебя,

Ангел с неба всех благ посылает,

Поздравления шлёт от себя,

И я тоже поздравлю с желанием,

Анастасия тебе все слова:

Чтобы чаще со счастьем свидания,

И удача всегда чтоб была,



А ещё красоты прекрасной,Вот как в сказке, у Настенек всех,И конечно любви тебе страстной,Той, которой хватило б навек!

***

Анастасия, желаем успехов,

Анастасия, желаем добра,

Анастасия, пусть жизнь без помехи



дарит подарки. Твоя детворасчастлива будет и радует маму,пусть будет здорова, успешна семья,добра, пониманья, веселья и славыи песни по жизни, как у соловья!

***

Анастасия, ты стильная леди,

прекрасная мама и лучшая дочь,



пусть тебе солнце задорное светит,и звёзды подарит волшебная ночь!

***

Пусть шампанское течёт рекою

В честь твоих прекраснейших побед,

Пусть судьба сливается с мечтою,

И несёт, тебе, Настюша, яркий свет!

***

Анастасия, твоя доброта

Наполняет глаза твои светом,

В них читается нежность и теплота,

Созиданье и сказочность лета!

***

Анастасия – красавица наша,

ты, как мы видим, всё краше и краше,

пленяешь ты чарами, шармом и стилем,



желаем тебе , чтоб ты мир покорила!

Источник: stost.ru