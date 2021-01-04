Полный лунный календарь стрижек на январь 2021 года

Лунный календарь стрижек — отличный советчик для девушек и женщин, которые дорожат своими волосами, хотят всегда и везде выглядеть неотразимо

Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней для стрижки волос. Данный календарь также используется для любых работ с волосами, будь то стрижка, создание красивой причёски, завивка, покраска и др. По лунному календарю, на основе фаз и различных показателей, о которых подробнее вы можете ознакомиться далее, подбирают такие дни, в которых Луна положительно влияет на здоровье и послушность волос, их реакцию на те или иные с ними действия и повреждения.

Лунный календарь стрижек — отличный советчик для девушек и женщин, которые дорожат своими волосами, хотят всегда и везде выглядеть неотразимо.

Благоприятные дни для стрижки волос в январе 2021 года

С подробным разъяснением по расчёту лунных календарей для стрижки вы можете ознакомиться в конце статьи. Здесь же приведём краткий лунный календарь на январь 2021 года, готовый список благоприятных и неблагоприятных дней. Те числа, что не входят в эти списки, являются обычными или нейтральными — не являются плохими, но и самыми благоприятными их не назовёшь.

Благоприятные дни в январе 2021 для стрижки: 21, 22, 23, 24, 25.

Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2021: 7, 8, 9, 13, 28.

Лунный календарь стрижек на январь 2021 благоприятные дни

Полный лунный календарь, в котором указаны числа календаря, даты полнолуния, новолуния, растущей и убывающей Луны, знаки Зодиака, лунные дни. Напротив каждого числа вы можете увидеть надпись, каким является день — благоприятным или неблагоприятным. Если надписи нет, значит день является обычным.

1 января пт

убывающая луна

18, 19 лунный день



↓ 10:55↑ 18:22

♌ Лев

2 января сб

убывающая луна

19, 20 лунный день

↓ 11:20

↑ 19:45

♌ Лев

3 января вс

убывающая луна

20, 21 лунный день

↓ 11:39

↑ 21:10

♍ Дева

4 января пн



убывающая луна

21, 22 лунный день

↓ 11:54

↑ 22:36

♍ Дева

5 января вт

убывающая луна

22 лунный день



↓ 12:07

♎ Весы

6 января ср

убывающая луна

22, 23 лунный день

↑ 0:01

↓ 12:20

♎ Весы

7 января чт — Неблагоприятный

убывающая луна

23, 24 лунный день

↑ 1:28

↓ 12:33

♏ Скорпион

8 января пт — Неблагоприятный

убывающая луна

24, 25 лунный день

↑ 2:57

↓ 12:48

♏ Скорпион

9 января сб — Неблагоприятный

убывающая луна

25, 26 лунный день

↑ 4:28



↓ 13:07

♏ Скорпион

10 января вс

убывающая луна

26, 27 лунный день

↑ 5:58

↓ 13:34

♐ Стрелец

11 января пн

убывающая луна

27, 28 лунный день

↑ 7:24

↓ 14:13

♐ Стрелец

12 января вт

убывающая луна

28, 29 лунный день

↑ 8:36

↓ 15:08

♑ Козерог

13 января ср — Неблагоприятный

новолуние в 8:00

29, 1, 2 лунный день

↑ 9:29



↓ 16:19

♑ Козерог

14 января чт

растущая луна

2, 3 лунный день

↑ 10:06

↓ 17:39

♒ Водолей

15 января пт

растущая луна

3, 4 лунный день

↑ 10:31

↓ 19:02

♒ Водолей

16 января сб

растущая луна

4, 5 лунный день

↑ 10:49

↓ 20:23

♓ Рыбы

17 января вс

растущая луна

5, 6 лунный день

↑ 11:03



↓ 21:41

♓ Рыбы

18 января пн

растущая луна

6, 7 лунный день

↑ 11:14

↓ 22:56

♈ Овен

19 января вт

растущая луна

7, 8 лунный день

↑ 11:24

♈ Овен

20 января ср

растущая луна

8, 9 лунный день



↓ 0:09↑ 11:34

♈ Овен

21 января чт — Благоприятный

растущая луна

9, 10 лунный день

↓ 1:22

↑ 11:45

♉ Телец

22 января пт — Благоприятный

растущая луна

10, 11 лунный день

↓ 2:34

↑ 11:58

♉ Телец

23 января сб — Благоприятный



растущая луна

11, 12 лунный день

↓ 3:48

↑ 12:14

♊ Близнецы

24 января вс — Благоприятный

растущая луна

12, 13 лунный день



↓ 5:02↑ 12:36

♊ Близнецы

25 января пн — Благоприятный

растущая луна

13, 14 лунный день

↓ 6:14

↑ 13:07

♊ Близнецы

26 января вт

растущая луна

14, 15 лунный день

↓ 7:19

↑ 13:51

♋ Рак

27 января ср



растущая луна

15, 16 лунный день

↓ 8:13

↑ 14:50

♋ Рак

28 января чт — Неблагоприятный

полнолуние в 22:16

16, 17 лунный день



↓ 8:54↑ 16:04

♌ Лев

29 января пт

убывающая луна

17, 18 лунный день

↓ 9:23

↑ 17:26

♌ Лев

30 января сб

убывающая луна

18, 19 лунный день

↓ 9:45

↑ 18:53

♍ Дева

31 января вс



убывающая луна

19, 20 лунный день

↓ 10:01

↑ 20:21

♍ Дева

Календарь стрижки волос на январь 2021

Лунных календарей существует множество. Одни предназначены для стрижки, другие для маникюра, третьи для покупок, четвёртые для посадки растений. Все они разные, так как задействованы различные фазы и показатели Луны.

Чтобы рассчитать, каким будет день для стрижки, необходимо посмотреть на сочетания определённых показателей.

В первую очередь нужно знать, что в полнолуние и новолуние желательно никаких манипуляций с волосами не делать. Такие переломные периоды неблагоприятны для здоровья волос.

Благоприятные дни приходятся на растущую фазу. Это идеальное время для занятий волосами. Если нет возможности ждать растущей фазы, делают стрижку на убывающей, но при этом выбирают день с благоприятным знаком Зодиака.

Благоприятные знаки Зодиака, в которых находится Луна: Лев, Стрелец, Близнецы, Весы, Телец, Дева, Козерог.

Календарь стрижек высчитывается достаточно просто, но для этого понадобится время. Чтобы не заниматься рутинной работой, в начале статьи и в полном календаре вы можете найти уже просчитанные благоприятные дни для января 2021 г.

Влияние фазы Луны на стрижку волос

С глубокой древности люди верят, что в волосах содержится особенная энергия. Существуют самые разные поверья насчёт волос, начиная от того, что в волосах хранится жизненная энергия, и заканчивая тем, что при помощи волос человек на подсознательном уровне, на уровне интуиции связывается с какими-либо тонкими мирами. Также считается, что волосы и Луна тесно связаны.

В неблагоприятные дни по лунному календарю волосы могут быть ломкими, непослушными, так что стрижка или причёска просто не получится. Больше того, они станут плохо и неровно отрастать, будут выглядеть болезненно. И наоборот, работа с волосами в благоприятные дни подарит им красоту и здоровье.

Если вы идёте в парикмахерскую или салон красоты, выбирайте мастера с которым вам максимально комфортно — доброго, жизнерадостного, приятного на ваш взгляд. Мастер будет работать непосредственно с вашими волосами, биополем, энергией. Важно, чтобы он не привнёс ничего плохого.

По той же причине выбирайте мастера одного с вами пола, чтобы совпадала энергетика.

Не стригите волосы сами себе. Это старинная примета, которой многие следуют. Стричь волосы должен только другой человек.

Согласно ещё одной примете, волосы стригут в любой день, кроме воскресенья. Одни связывают данное поверье с тем, что в воскресенье нельзя работать, заниматься важными делами. По другой версии, воскресенье — это переломный день между выходными и рабочими днями, когда организм перестраивается, и обрезанные волосы могут испытать сильный стресс.

Источник: art-assorty.ru