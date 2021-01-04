Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней для маникюра на январь 2021 года

Самые благоприятные дни для маникюра, педикюра, работы с ногтями. Выбирайте из благоприятных самый удачный по вашему графику, чтобы сделать маникюр самостоятельно или записаться к мастеру в салон красоты.
Календарь маникюра по Луне сегодня пользуется популярностью. Многие девушки и женщины хотят выбрать максимально удачный день, чтобы их ногти выглядели идеально. Нередко даже проверенный мастер может сделать всё неправильно, так что ногти выглядят ужасно, приходится ждать, когда они отрастут, переделывать у другого мастера. На неудачный маникюр может влиять Луна, которая в определённых фазах оказывает на здоровье, крепость, послушность ногтей благоприятное или неблагоприятное воздействие.
Календарь маникюра на январь 2021 благоприятные дни
Фазы Луны в январе 2021 года, список удачных и неудачных дней для ваших ногтей и работы с ними.
Самые благоприятные дни для маникюра в январе 2021: 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27.
Неблагоприятные дни: 13, 28.
Лунный календарь маникюра на январь 2021 благоприятные дни
Полный лунный календарь по дням с указанием положений Луны и их влиянием на состояние ногтей. Выбирайте тот день среди благоприятных, который подходит свободному времени, чтобы получить лучший результат с помощью Луны.
1 января пт
убывающая луна
18, 19 лунный день
↑ 18:22
♌ Лев
2 января сб
убывающая луна
19, 20 лунный день
↓ 11:20
↑ 19:45
♌ Лев
3 января вс
убывающая луна
20, 21 лунный день
↓ 11:39
↑ 21:10
♍ Дева
4 января пн
21, 22 лунный день
↓ 11:54
↑ 22:36
♍ Дева
5 января вт
убывающая луна
22 лунный день
♎ Весы
6 января ср
убывающая луна
22, 23 лунный день
↑ 0:01
↓ 12:20
♎ Весы
7 января чт
убывающая луна
23, 24 лунный день
↑ 1:28
↓ 12:33
♏ Скорпион
8 января пт
убывающая луна
24, 25 лунный день
↑ 2:57
↓ 12:48
♏ Скорпион
9 января сб
убывающая луна
25, 26 лунный день
↑ 4:28
♏ Скорпион
10 января вс
убывающая луна
26, 27 лунный день
↑ 5:58
↓ 13:34
♐ Стрелец
11 января пн
убывающая луна
27, 28 лунный день
↑ 7:24
↓ 14:13
♐ Стрелец
12 января вт
убывающая луна
28, 29 лунный день
↑ 8:36
↓ 15:08
♑ Козерог
13 января ср — Неблагоприятный
новолуние в 8:00
29, 1, 2 лунный день
↑ 9:29
♑ Козерог
14 января чт — Благоприятный
растущая луна
2, 3 лунный день
↑ 10:06
↓ 17:39
♒ Водолей
15 января пт — Благоприятный
растущая луна
3, 4 лунный день
↑ 10:31
↓ 19:02
♒ Водолей
16 января сб
растущая луна
4, 5 лунный день
↑ 10:49
↓ 20:23
♓ Рыбы
17 января вс
растущая луна
5, 6 лунный день
↑ 11:03
♓ Рыбы
18 января пн — Благоприятный
растущая луна
6, 7 лунный день
↑ 11:14
↓ 22:56
♈ Овен
19 января вт — Благоприятный
растущая луна
7, 8 лунный день
↑ 11:24
♈ Овен
20 января ср — Благоприятный
растущая луна
8, 9 лунный день
↑ 11:34
♈ Овен
21 января чт — Благоприятный
растущая луна
9, 10 лунный день
↓ 1:22
↑ 11:45
♉ Телец
22 января пт — Благоприятный
растущая луна
10, 11 лунный день
↓ 2:34
↑ 11:58
♉ Телец
23 января сб
11, 12 лунный день
↓ 3:48
↑ 12:14
♊ Близнецы
24 января вс
растущая луна
12, 13 лунный день
↑ 12:36
♊ Близнецы
25 января пн
растущая луна
13, 14 лунный день
↓ 6:14
↑ 13:07
♊ Близнецы
26 января вт — Благоприятный
растущая луна
14, 15 лунный день
↓ 7:19
↑ 13:51
♋ Рак
27 января ср — Благоприятный
15, 16 лунный день
↓ 8:13
↑ 14:50
♋ Рак
28 января чт — Неблагоприятный
полнолуние в 22:16
16, 17 лунный день
↑ 16:04
♌ Лев
29 января пт
убывающая луна
17, 18 лунный день
↓ 9:23
↑ 17:26
♌ Лев
30 января сб
убывающая луна
18, 19 лунный день
↓ 9:45
↑ 18:53
♍ Дева
31 января вс
19, 20 лунный день
↓ 10:01
↑ 20:21
♍ Дева
Лунный календарь маникюра на январь: пояснения
Луна в определённых фазах влияет на ногти хорошо или плохо. В одни ногти чувствуют себя прекрасно, охотно реагируют на любые действия с ними, а в другие могут вести себя непредсказуемо, из-за чего маникюр не получится и впоследствии ногти могут стать ломкими, будут отрастать медленно.
Рассчитывается календарь таким образом: Можно делать в любые дни, кроме полнолуния и новолуния. Лучшее время — растущая фаза, но не дни, в которых Луна находится в таких знаках, как Близнецы и Рыбы. Если есть необходимость в маникюре и педикюре во время убывающей Луны, то также желательно выбирать дни, на которые не выпадают Близнецы и Рыбы. В начале лунного календаря дан список со всеми самыми благоприятными и неблагоприятными днями, которым вы можете воспользоваться.
В какой день недели стричь ногти?
Плюсом к лунному календарю вам наверняка поможет и календарь по дням недели.
Понедельник: хорошее время для маникюра и педикюра. Процедуры с ногтями помогут избавиться от плохих мыслей и негатива в жизни.
Вторник: один из лучших дней для работы с ногтями. Это привлекает покровительство других людей, финансовое благополучие.
Среда: сделавший маникюр в среду, укрепит нервную систему, будет более расположен к обучению, получению новых знаний и опыта.
Четверг: благоприятный день, который привлекает удачу и успех, нормализует обмен веществ в организме, способствует здоровью, красоте, привлекательности.
Пятница: неблагоприятный день для маникюра и педикюра. Процедуры в этот день могут вызвать переживания, сомнения, дадут сбой в обмене веществ.
Суббота: в этот день маникюр делают те, кто мечтает найти новую любовь, завести романтические отношения, встретить свою вторую половинку.
Воскресенье: самый неблагоприятный день из всех! Не делают маникюр, не стригут волосы. Можно нарушить их здоровье и красоту, расстроить своим поведением высшие силы. Существует примета: если остричь ногти в воскресенье — всю неделю будут преследовать неудачи.
Источник: art-assorty.ru