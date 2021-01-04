Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней для маникюра на январь 2021 года

Полный лунный календарь по дням с указанием положений Луны и их влиянием на состояние ногтей.

Самые благоприятные дни для маникюра, педикюра, работы с ногтями

Самые благоприятные дни для маникюра, педикюра, работы с ногтями. Выбирайте из благоприятных самый удачный по вашему графику, чтобы сделать маникюр самостоятельно или записаться к мастеру в салон красоты.

Календарь маникюра по Луне сегодня пользуется популярностью. Многие девушки и женщины хотят выбрать максимально удачный день, чтобы их ногти выглядели идеально. Нередко даже проверенный мастер может сделать всё неправильно, так что ногти выглядят ужасно, приходится ждать, когда они отрастут, переделывать у другого мастера. На неудачный маникюр может влиять Луна, которая в определённых фазах оказывает на здоровье, крепость, послушность ногтей благоприятное или неблагоприятное воздействие.

Календарь маникюра на январь 2021 благоприятные дни

Фазы Луны в январе 2021 года, список удачных и неудачных дней для ваших ногтей и работы с ними.

Самые благоприятные дни для маникюра в январе 2021: 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27.

Неблагоприятные дни: 13, 28.

Лунный календарь маникюра на январь 2021 благоприятные дни

Полный лунный календарь по дням с указанием положений Луны и их влиянием на состояние ногтей. Выбирайте тот день среди благоприятных, который подходит свободному времени, чтобы получить лучший результат с помощью Луны.

1 января пт

убывающая луна

18, 19 лунный день



↓ 10:55↑ 18:22

♌ Лев

2 января сб

убывающая луна

19, 20 лунный день

↓ 11:20

↑ 19:45

♌ Лев

3 января вс

убывающая луна

20, 21 лунный день

↓ 11:39

↑ 21:10

♍ Дева

4 января пн



убывающая луна

21, 22 лунный день

↓ 11:54

↑ 22:36

♍ Дева

5 января вт

убывающая луна

22 лунный день



↓ 12:07

♎ Весы

6 января ср

убывающая луна

22, 23 лунный день

↑ 0:01

↓ 12:20

♎ Весы

7 января чт

убывающая луна

23, 24 лунный день

↑ 1:28

↓ 12:33

♏ Скорпион

8 января пт

убывающая луна

24, 25 лунный день

↑ 2:57

↓ 12:48

♏ Скорпион

9 января сб

убывающая луна

25, 26 лунный день

↑ 4:28



↓ 13:07

♏ Скорпион

10 января вс

убывающая луна

26, 27 лунный день

↑ 5:58

↓ 13:34

♐ Стрелец

11 января пн

убывающая луна

27, 28 лунный день

↑ 7:24

↓ 14:13

♐ Стрелец

12 января вт

убывающая луна

28, 29 лунный день

↑ 8:36

↓ 15:08

♑ Козерог

13 января ср — Неблагоприятный

новолуние в 8:00

29, 1, 2 лунный день

↑ 9:29



↓ 16:19

♑ Козерог

14 января чт — Благоприятный

растущая луна

2, 3 лунный день

↑ 10:06

↓ 17:39

♒ Водолей

15 января пт — Благоприятный

растущая луна

3, 4 лунный день

↑ 10:31

↓ 19:02

♒ Водолей

16 января сб

растущая луна

4, 5 лунный день

↑ 10:49

↓ 20:23

♓ Рыбы

17 января вс

растущая луна

5, 6 лунный день

↑ 11:03



↓ 21:41

♓ Рыбы

18 января пн — Благоприятный

растущая луна

6, 7 лунный день

↑ 11:14

↓ 22:56

♈ Овен

19 января вт — Благоприятный

растущая луна

7, 8 лунный день

↑ 11:24

♈ Овен

20 января ср — Благоприятный

растущая луна

8, 9 лунный день



↓ 0:09↑ 11:34

♈ Овен

21 января чт — Благоприятный

растущая луна

9, 10 лунный день

↓ 1:22

↑ 11:45

♉ Телец

22 января пт — Благоприятный

растущая луна

10, 11 лунный день

↓ 2:34

↑ 11:58

♉ Телец

23 января сб



растущая луна

11, 12 лунный день

↓ 3:48

↑ 12:14

♊ Близнецы

24 января вс

растущая луна

12, 13 лунный день



↓ 5:02↑ 12:36

♊ Близнецы

25 января пн

растущая луна

13, 14 лунный день

↓ 6:14

↑ 13:07

♊ Близнецы

26 января вт — Благоприятный

растущая луна

14, 15 лунный день

↓ 7:19

↑ 13:51

♋ Рак

27 января ср — Благоприятный



растущая луна

15, 16 лунный день

↓ 8:13

↑ 14:50

♋ Рак

28 января чт — Неблагоприятный

полнолуние в 22:16

16, 17 лунный день



↓ 8:54↑ 16:04

♌ Лев

29 января пт

убывающая луна

17, 18 лунный день

↓ 9:23

↑ 17:26

♌ Лев

30 января сб

убывающая луна

18, 19 лунный день

↓ 9:45

↑ 18:53

♍ Дева

31 января вс



убывающая луна

19, 20 лунный день

↓ 10:01

↑ 20:21

♍ Дева

Лунный календарь маникюра на январь: пояснения

Луна в определённых фазах влияет на ногти хорошо или плохо. В одни ногти чувствуют себя прекрасно, охотно реагируют на любые действия с ними, а в другие могут вести себя непредсказуемо, из-за чего маникюр не получится и впоследствии ногти могут стать ломкими, будут отрастать медленно.

Рассчитывается календарь таким образом: Можно делать в любые дни, кроме полнолуния и новолуния. Лучшее время — растущая фаза, но не дни, в которых Луна находится в таких знаках, как Близнецы и Рыбы. Если есть необходимость в маникюре и педикюре во время убывающей Луны, то также желательно выбирать дни, на которые не выпадают Близнецы и Рыбы. В начале лунного календаря дан список со всеми самыми благоприятными и неблагоприятными днями, которым вы можете воспользоваться.

В какой день недели стричь ногти?

Плюсом к лунному календарю вам наверняка поможет и календарь по дням недели.

Понедельник: хорошее время для маникюра и педикюра. Процедуры с ногтями помогут избавиться от плохих мыслей и негатива в жизни.

Вторник: один из лучших дней для работы с ногтями. Это привлекает покровительство других людей, финансовое благополучие.

Среда: сделавший маникюр в среду, укрепит нервную систему, будет более расположен к обучению, получению новых знаний и опыта.

Четверг: благоприятный день, который привлекает удачу и успех, нормализует обмен веществ в организме, способствует здоровью, красоте, привлекательности.

Пятница: неблагоприятный день для маникюра и педикюра. Процедуры в этот день могут вызвать переживания, сомнения, дадут сбой в обмене веществ.

Суббота: в этот день маникюр делают те, кто мечтает найти новую любовь, завести романтические отношения, встретить свою вторую половинку.

Воскресенье: самый неблагоприятный день из всех! Не делают маникюр, не стригут волосы. Можно нарушить их здоровье и красоту, расстроить своим поведением высшие силы. Существует примета: если остричь ногти в воскресенье — всю неделю будут преследовать неудачи.

Источник: art-assorty.ru