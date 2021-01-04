71-летняя Алла Пугачева накрасилась и распустила волосы, чтобы Галкин не смотрел налево

Певица Алла Пугачева поделилась домашним фото. Читай, чтобы узнать больше.
Певица Алла Пугачева завершила творческую карьеру, однако продолжает вести активную социальную жизнь. Instagram-аккаунт Пугачевой насчитывает более 2,3 миллиона подписчиков, а снимки певицы собирают десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.
Так, некоторое время Пугачева опубликовала селфи, на котором запечатлела себя с макияжем и распущенными волосами.
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"Первое правило семейного счастья. Не смотри НАЛЕВО, смотри НАПРАВО и ВПЕРЕД", - советует в подписи к снимку Пугачева.
Источник: clutch.ua