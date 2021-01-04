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Красота / Общество

71-летняя Алла Пугачева накрасилась и распустила волосы, чтобы Галкин не смотрел налево

12:50 04.01.2021 Фото: instagram.com/p/CCxw_HQp2Js
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Instagram-аккаунт Пугачевой насчитывает более 2,3 миллиона подписчиков, а снимки певицы собирают десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

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Певица Алла Пугачева завершила творческую карьеру, однако продолжает вести активную социальную жизнь

Певица Алла Пугачева поделилась домашним фото. Читай, чтобы узнать больше.

Певица Алла Пугачева завершила творческую карьеру, однако продолжает вести активную социальную жизнь. Instagram-аккаунт Пугачевой насчитывает более 2,3 миллиона подписчиков, а снимки певицы собирают десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

Так, некоторое время Пугачева опубликовала селфи, на котором запечатлела себя с макияжем и распущенными волосами.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

"Первое правило семейного счастья. Не смотри НАЛЕВО, смотри НАПРАВО и ВПЕРЕД", - советует в подписи к снимку Пугачева.

Источник: clutch.ua

внешность волосы молодость морщины певица селфи социальная жизнь Алла Пугачева Instagram
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