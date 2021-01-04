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Здоровье / Общество

Как определить рак по запаху, рассказал врач

14:20 04.01.2021 Фото: pxhere.com
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Как правило, это общий симптом тяжелых недугов.

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Доктор отметила, что выявить рак на ранней стадии возможно с помощью скринингового обследования, которое проводят при отсутствии настораживающих симптомов
Сюжет: Онкология
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Доктор медицинских наук Марина Стенина сообщила, какая связь между онкозаболеваниями и запахом пота.

"Неприятный запах пота действительно может быть признаком онкологического заболевания, однако он не может быть ранней стадией болезни. Более того, в таких случаях обычно речь идет о далеко зашедших, некурабельных (неизлечимых) случаях.

Помимо этого, необычный запах может быть запахом заболеваний желудка, кариеса, гнойных ран. Как правило, это общий симптом тяжелых недугов. Специфических запахов, которые помогали бы нам отличить онкологического пациента от неонкологического, не существует, как и методов определения (детекции) этих запахов", - сообщила врач.

Доктор отметила, что выявить рак на ранней стадии возможно с помощью скринингового обследования, которое проводят при отсутствии настораживающих симптомов.

Источник: clutch.ua

доктор запах пота как можно определить рак по запаху Неприятный запах пота рак Марина Стенина
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