Кому нельзя работать 4 января 2021 года? Все запреты важного православного дня

Нельзя сегодня обижать и бить животных, в противном случае на вас свалятся проблемы со здоровьем.

4 января наступает день Анастасии Узорешительницы или Настасьин день

4 января наступает день Анастасии Узорешительницы или Настасьин день. Главное, что категорически нельзя делать 4 января - рассказывать о своем сроке беременности.

Женщинам запрещено заниматься тяжелой работой и вязать. Нельзя прокалывать уши, иначе замучает вас головная боль.

Нельзя сегодня обижать и бить животных, в противном случае на вас свалятся проблемы со здоровьем.

А еще перед сном не следует есть и пить, чтобы не видеть плохих снов. Наши предки верили, что голодному сны в ночь на 4 января не снятся.

Источник: izvmor.ru