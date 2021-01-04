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Дом Мебели СЕВЕР - Кухни "Виктория"- максимальное удобство, функциональность и качество

08:19 04.01.2021 Фото: Дом мебели Север
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Кухня серии Виктория - соединение максимального удобства, функциональности и высокого  качества исполнения.

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Верхние шкафы кухни оснащены регулируемыми подвесками
Дом Мебели СЕВЕР - Кухни "Виктория"- максимальное удобство, функциональность и качество!
Производитель : Ульяновск

Ширина : 1500 мм. 2000 мм., 2600 мм, Угл 1200х2600
Глубина : 600 мм
Цвет в продаже :       в ассортименте (уточняйте в салоне)

Сборка, Установка: Уточнить в салоне.
Мойка:   Врезная: круглая, квадратная, прямоугольная  (Уточнить в салоне);

Кухня комплектуется фурнитурой, благодаря которой дверцы открываются без усилий, а закрываются мягко, на протяжении всего срока службы кухонного гарнитура. Выдвижные ящики на метабоксах с роликовыми направляющими, которые позволяют мягко открывать и закрывать ящики.

Верхние шкафы кухни оснащены регулируемыми подвесками. Это дает возможность корректировать недостатки, связанные с неровностями стен и регулировать высоту шкафов при навеске. В шкафах с матовым стеклом полки выполнены из ЛДСП.

Кухня серии Виктория - соединение максимального удобства, функциональности и высокого  качества исполнения. Каркасы изготавливаются  из ламинированной ДСП, фасады - из МДФ или ЛДСП. Столешница  - из ДСП толщиной 26 мм.

Бережное отношение продлевает срок службы.

Приятных покупок.

Работаем ежедневно 10-19

Адрес: Бердск, ул. Вокзальная, 54А

тел. 8-996-545-28-39

Источник: Раздел Дома мебели Север на сайте Весь Бердск

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