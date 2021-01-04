Только в "Альбатрос-круиз" билеты в аквапарк по 1700 руб на любые дни

В продаже появился тариф "НОВОГОДНИЙ" в аквапарк "АКВАМИР".

Стоимость билета - 1700 рублей Билеты в АКВАПАРК





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"НОВОГОДНИЙ" в аквапарк "АКВАМИР"

Стоимость билета - 1700 рублей. Полный день



Открытая дата

с 01.12 по 29.02.2021 Количество ограничено!

Источник: Раздел Турагентства Альбатрос-круиз на сайте Весь Бердск

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