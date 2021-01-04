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Продали макароны вместо свечей в церковной лавке пенсионерке

09:15 04.01.2021 Фото: Скриншот видео
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Когда пожилая женщина и её внучка предъявили претензии работникам церковной лавки, те заявили, что, вероятно, обе «тронулись умом».

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Когда пожилая женщина и её внучка предъявили претензии работникам церковной лавки, те заявили, что, вероятно, обе «тронулись умом».

82-летняя жительницы Гатчины, что в Ленинградской области, внезапно обнаружила, что в церковной лавке ей продали под видом свечей обычные макароны. Выяснила она это случайно, когда во время аварийного отключения Света попыталась поджечь их, но они не загорелись. При внимательном рассмотрении оказалось, что «свечи» – полые внутри, а выполнены они из обычного теста.

Свечи, как рассказывает женщина, она купила в местном Соборе Святого апостола Павла ещё месяц назад – свёрток с тридцатью, как ей казалось, свечами она принесла домой, не рассматривая, что внутри.

Когда пожилая женщина и её внучка предъявили претензии работникам церковной лавки, те заявили, что, вероятно, обе «тронулись умом».

Осталось превратить воду в вино и романтический ужин с итальянской кухней готов.

макароны свечи свечи из теста церковная лавка
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