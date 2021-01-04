Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 4 января 2021 года для всех знаков зодиака

В гороскопе на 4 января 2021 года известный астролог Павел Глоба предусматривает множество позитивных тенденций. Начало рабочей недели для трудолюбивых и активных людей даст хороший старт для успешных дел всего года.

Очень удачна будет коллективная работа. Не стоит день проводить в одиночестве

Гороскоп на 4 января для знаков стихии Огня

Овен

Рабочие моменты этого знака будут не слишком напряженными. Дела решатся быстро и легко. Удастся поделиться впечатлениями с коллегами, пошутить и расслабиться. В вечернее время Овен будет полон сил и энергии для романтических встреч. У семейных представителей этого знака получится укрепить отношения со второй половинкой, зарядить позитивным настроением всех домочадцев.

Лев

Относительно спокойный день, обычные дела и хлопоты. Астролог допускает возможность удачного предложения, с ответом на которое советует не спешить. У Львов есть повод поразмыслить, разобраться с прошлыми делами, проанализировать недавние события. Но в данном вопросе не стоит поддаваться эмоциональному настрою, который исказит реальность. Следовать надо только голосу разума.

Стрелец

В целом день удачный и светлый своим позитивным настроем. Перемены возможны только в личной жизни. Они могут быть двоякими. Здесь всё зависит от ситуации. Астролог советует в принятии решения полагаться только на свои чувства и внутренний голос, советы даже близких людей могут привести к нежелательному результату.

Гороскоп на 4 января для знаков стихии Земли

Телец

Множество дел захватят с самого утра этот знак. Но Тельцу они не в тягость. Трудолюбивые представители земляной стихии уже соскучились за плодотворной работой. Их усердие обязательно будет вознаграждено. Тогда можно будет позволить себе потратиться, а 4 января никаких покупок лучше не планировать.

Дева

Благоприятное начало трудовой недели будет у этого знака. Организованность Дев позволит им умело сочетать решение важных вопросов с минутами отдыха и общением с коллегами. Кое-какие дела придётся делать в одиночку, вникая в детали. Но большинство рабочих моментов будут связаны с коллективным трудом, где опыт большинства даст наилучшие результаты.

Козерог

Осторожность и чувство меры понадобится этому знаку в данный день в его действиях. Астролог советует не принимать скоропалительных решений по любым вопросам. Лучше подтянуть те «хвосты», которые тянутся с прошлого года. Или разработать стратегию новых свершений, составить планы. Чтоб близкие люди не чувствовали себя обделёнными вниманием Козерога надо постараться проявить к ним максимум тепла своей души.

Гороскоп на 4 января для знаков стихии Воздуха

Близнецы

Активность будет немного снижена. Дела потребуют вдумчивого подхода и внимательности. Многое будет даваться не так легко, как хотелось бы. Спешка не будет помощником в этот день. А вот для любовных дел время благоприятное.

Весы

Ситуации дня будут неоднозначными. Их надо держать под контролем. Обращать внимание нужно на все поступающие звонки и сообщения. Рискованных шагов не рекомендуется предпринимать, выжидательная позиция будет ключевой в данный период. Также стоит больше молчать, не вступать в дискуссии и споры. Нужных результатов всё равно добиться не удастся.

Водолей

Для этого знака важно вести себя естественно и раскованно в любой ситуации в этот день. Возможны встречи с лицами, занимающими более высокое положение на работе и в обществе, чем представители этого знака. Самообладание и чёткое изложение своих вопросов помогут Водолеям произвести хорошее впечатление. К концу дня этот знак может почувствовать лёгкое недомогание.

Гороскоп на 4 января для знаков стихии Воды

Рак

Представителям этого знака будут сопутствовать ситуации, в которых нужно проявить спокойствие и готовность к компромиссу. Возможно близкие люди помогут решить некоторые проблемы. Астролог рекомендует воздержаться Раку от заманчивых предложений, поступивших 4 января. Они обманны. Также не стоит поддаваться соблазну поиграть в азартные игры, в лотерею, сходить в казино.

Скорпион

Звёзды проявляют благосклонность к этому знаку. Благодаря целеустремлённости и активности все проблемы и дела будут решаться без особого труда. Правда, придётся настойчиво отстаивать своё мнение. Но Фортуна и здесь улыбается Скорпиону. Может поступить интересное предложение, которое нужно будет грамотно проработать.

Рыбы

Настроение Рыб не совсем располагает к активным действиям. Но астролог предупреждает, что хорошего старта не получится, если сидеть и ждать «от моря погоды». Бездействие и пессимизм ни к чему хорошему не приведут. Возможности появятся тогда, когда будут определены цели и пути их достижения.

Источник: rsute