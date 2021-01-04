Спасли блуждавшего 6 дней по лесу мужчину в Коми

Для того, чтобы согреться он развел костер и в течение двух дней, пока вытаскивал "Буран", жил под елью.

Для того, чтобы согреться он развел костер и в течение двух дней, пока вытаскивал "Буран", жил под елью.

В канун Нового года сотрудники Троицко-Печорского отряда СПАС-Коми регионального Комитета ГО и ЧС спасли жителя д.Усть-Унья.

24 декабря 59-летний мужчина выехал на снегоходе "Буран" к своей знакомой из д.Бёрдыш. Часть дороги проходит по р.Унья, и снегоход провалился в наледь.

Мужчина начал вытаскивать свое транспортное средство из полыньи и сам провалился под воду. Для того, чтобы согреться он развел костер и в течение двух дней, пока вытаскивал "Буран", жил под елью.

На третий день, когда у водителя снегохода померзли ноги, он пошел в нежилую деревню Светлый Родник, которая находится в 2 км от места происшествия. Несколько дней жил на летней кухне одного из домов, питаясь своими запасами еды, которые взял в дорогу.

Мужчину хватилась знакомая из д.Бёрдыш. Когда она позвонила в д.Усть-Унья, родственники мужчины сказали, что он несколько дней назад уехал в Бёрдыш.

Спасатели Троицко-Печорского отряда СПАС-Коми республиканского комитета ГО и ЧС 30 декабря выехали по следам "Бурана".

После обнаружения снегохода в 18 км от д.Усть-Унья по следам спасатели нашли и мужчину, которого доставили обратно в Усть-Унью. От госпитализации он отказался.