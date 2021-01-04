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Новая мутация коронавируса: всем детям грозит опасность

10:00 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в середине декабря сообщил, что исследователи обнаружили в стране новую форму COVID-19, которая, по их словам, распространяется гораздо быстрее предыдущей.

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Данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, наиболее опасна для детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет.
Такое допущение сделала старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии, Дипти Гурдасани.
По ее словам, мутировавший вирус может с большей вероятностью спровоцировать симптомы в названной возрастной группе. Она подчеркнула, что эти выводы "очень тревожны", и призвала "действовать уже сейчас".

"Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже", – предупредила специалист на странице в Twitter.
Гурдасани также обратила внимание, что новый штамм, преобладающий у детей, может перекинуться на взрослых и приведет к усилению прироста заболеваемости и потенциально новым смертям.
О том, что новый вариант COVID-19 более заразен для детей, уже говорила профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона. По ее словам, известная разновидность вируса сложнее связывалась с рецептором ACE2, именно поэтому взрослые, имеющие больше ACE2 в носу и горле, были более подвержены вирусу, чем дети.
Однако новому варианту вируса легче это сделать, и поэтому дети могут быть так же восприимчивы к этому вирусу, как и взрослые.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в середине декабря сообщил, что исследователи обнаружили в стране новую форму COVID-19, которая, по их словам, распространяется гораздо быстрее предыдущей.
Премьер королевства Борис Джонсон также предупредил об опасности нового штамма коронавируса, подчеркнув, что он на 70% заразнее изначального варианта.

Источник: radiosputnik.ria.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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