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Свита Трампа вела самую жесткую политику в отношении России, заявил Помпео

10:15 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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Американский сланцевый газ — это "лучший способ надавить на Путина".

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Помпео назвал политику администрации Трампа к России самой жесткой

Госсекретарь США Майк Помпео предложил в Twitter "поговорить о России" и жесткой политике Вашингтона в отношении Москвы.
"Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы", — заявил он, призвав американцев посмотреть на факты.
Помпео отметил, что с 2017 года при Дональде Трампе Белый дом ввел санкции против более чем 365 "целей" в России. Он обратил внимание на тот факт, что Вашингтон признал "Русское имперское движение" террористической организацией.

Кроме того, госсекретарь назвал "глупой" кнопку "перезагрузки отношений", которую в 2009 году Хиллари Клинтон подарила главе российского МИД Сергею Лаврову.
"США намерены поддерживать своих друзей, а не баловать Москву", — добавил он.
Как отметил Помпео, американский сланцевый газ — это "лучший способ надавить на Путина". По его словам, Соединенные Штаты развивают нефтегазовую промышленность, чтобы подорвать возможность России "использовать энергетику в качестве оружия". Госсекретарь не уточнил, о чем идет речь.
Он подчеркнул, что США модернизировали свои вооруженные силы и вложили в них большие средства. При этом Россия знает, что "не может соперничать с американской огневой мощью", считает Помпео.
Американские политики регулярно выступают с антироссийскими заявлениями. Ранее госсекретарь уже называл Москву главным врагом Вашингтона. В России тогда отметили, что подобные высказывания не помогут решить внутренние американские проблемы, а поведение Помпео сравнили с "антироссийской горячкой".

Источник: РИА Новости

мировое господство санкции сша Дональд Трамп Майк Помпео
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