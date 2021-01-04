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Назвали «самую достоверную» версию возникновения эпидемии коронавируса в США

10:30 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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В США назвали свою версию происхождения коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Утечка из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной версией происхождения коронавируса. Такое мнение выразил заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер, передает Daily Mail.

По словам Поттингера, подобную теорию возникновения эпидемии на данный момент можно считать самой достоверной. «Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса», — заявил чиновник в ходе Zoom-конференции, в которой приняли участие парламентарии из разных стран.

Как отметил замсоветника, вирус мог «ускользнуть» из лаборатории в результате аварии. При этом никаких доказательств своей версии он не привел.

Ранее в январе глава МИД Китая Ван И представил версию Пекина о происхождении коронавируса. По его словам, согласно большинству исследований, пандемия новой инфекции была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

Ранее Китай заподозрили в сотворении гостайны из исследований о происхождении коронавируса. Журналисты из Associated Press заверяют, что перед публикацией исследования о вирусе проверяет специальная комиссия при китайском правительстве. По данным агентства, Пекин выделяет гранты на сотни тысяч долларов ученым, которые изучают происхождение коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

COVID-19 коронавирус пандемия
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