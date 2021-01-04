04.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Раскрыл детали скандала с прослушиванием президента Министр Сербии Вулин

11:00 04.01.2021
0

По словам министра внутренних дел, пока рано говорить о целях незаконной "прослушки", но уже ясно, что они были недобронамеренными.

% name% title
Глава МВД Сербии заявил, что президента страны незаконно прослушивали

Правоохранительные органы и спецслужбы Сербии выяснят обстоятельства незаконного прослушивания президента Александра Вучича, заявил министр внутренних дел Александр Вулин.
"Службы в составе МВД, которые занимаются случаем "прослушки" президента Вучича, выяснят истину. Президент Вучич никогда не говорит ничего просто так, и об этом он сообщил не ради политической выгоды, а потому что это - правда. Он получил определенную информацию, компетентные службы проинформировали президента о том, что существует практика его прослушивания", - заявил Вулин в эфире TV Prva.

По словам министра внутренних дел, пока рано говорить о целях незаконной "прослушки", но уже ясно, что они были недобронамеренными.

"Президент сказал правду, а от нас требуется ее подтвердить и сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось", - указал глава МВД.
Ранее Вулин рассказал, что президент Сербии находится под угрозой, так как "объявил войну организованной преступности" после задержания представителей черногорских мафиозных кланов, чье многолетнее жестокое противостояние вышло за пределы региона. Правоохранительные органы Сербии в последние годы также задержали несколько человек за угрозы Вучичу и членам его семьи в соцсетях. Проправительственные СМИ регулярно заявляют о "травле" сербского президента и близких ему людей и политиков со стороны оппозиции и преступного сообщества.

президент прослушка сербия Александр Вучич
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Его прослушивали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заразились коронавирусом уже более 85 млн человек в мире
11:03 04-01-2021
Заразились коронавирусом уже более 85 млн человек в мире
Раскрыл детали скандала с прослушиванием президента Министр Сербии Вулин
11:00 04-01-2021
Раскрыл детали скандала с прослушиванием президента Министр Сербии Вулин
Главные дни силы в январе 2021 года: Чем нужно обязательно заниматься в мощный день 4 января?
10:50 04-01-2021
Главные дни силы в январе 2021 года: Чем нужно обязательно заниматься в мощный день 4 января?
Раскрыты подробности приписываемых России кибератак на власти США
10:45 04-01-2021
Раскрыты подробности приписываемых России кибератак на власти США
Что меняется в правилах техосмотра автомобилей с 2021 года, объяснили в МВД 1
10:45 04-01-2021
Что меняется в правилах техосмотра автомобилей с 2021 года, объяснили в МВД
Озвучена новая причина лишения водительских прав
10:43 04-01-2021
Озвучена новая причина лишения водительских прав
По каким причинам неработающих пенсионеров могут лишить индексации пенсии в январе 2021
10:42 04-01-2021
По каким причинам неработающих пенсионеров могут лишить индексации пенсии в январе 2021
БердскНазвано новое число зараженных коронавирусом за сутки на 3 января 2021 в Бердске
10:36 04-01-2021
Названо новое число зараженных коронавирусом за сутки на 3 января 2021 в Бердске
Назвали «самую достоверную» версию возникновения эпидемии коронавируса в США
10:30 04-01-2021
Назвали «самую достоверную» версию возникновения эпидемии коронавируса в США
БердскПустую палатку с горящей свечой нашли спасатели на Обском море под Бердском 1
10:28 04-01-2021
Пустую палатку с горящей свечой нашли спасатели на Обском море под Бердском