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За какую хитрость начнут лишать прав водителей в 2021 году в России

11:15 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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Автоэкспорт упомянула устройства, которые по команде водителя позволяют немного отодвигать плашку с госномером и заслонить его от дорожных видеокамер.

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Камера реагирует не на черную краску, а на светоотражающую белую краску на табличке

Штраф или лишение прав сроком на два или три месяца грозит водителю за установку устройств или механизмов, которые затрудняют прочтение номерных знаков, сообщила порталу Autonews юрист Анастасия Калинина.

Автоэкспорт упомянула устройства, которые по команде водителя позволяют немного отодвигать плашку с госномером и заслонить его от дорожных видеокамер.
По ее словам, наказание за это может последовать, даже если человек не применяет это устройство. Достаточно просто иметь этот механизм в машине, передает телеканал "360".

Кроме того, некоторые автолюбители используют так называемые стертые номера в надежде стать "невидимками" на трассе.

Но, как пояснили в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "Око", камера реагирует не на черную краску, а на светоотражающую белую краску на табличке. Даже абсолютно белый госномер камера способна считать.
В то же время за загрязненную табличку можно получить штраф от сотрудников ГИБДД.

госномер рамка штраф
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