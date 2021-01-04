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Почему мошенники звонят именно вам, рассказал эксперт

11:30 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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Если вы не уверены в своих знаниях безопасности, обратитесь к знакомым, родственникам, консультантам банков, в МФЦ и попросите рассказать о главных мерах предосторожности и распространенных схемах мошенничества.

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Эксперт рассказал, почему мошенники звонят именно вам

Обычно мошенниками используются два канала сбора телефонов. Это "слитые" клиентские базы, прежде всего, из банков, платежных сервисов и интернет-магазинов, а также так называемый парсинг, то есть автоматический сбор номеров телефонов, которые находятся в сети в открытом доступе, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора НАФИ, эксперт проекта "Цифровой гражданин" Тимур Аймалетдинов.
"Получив номер телефона, мошенники могут сопоставить его с другими базами и получить имя человека, а также другие личные сведения, например, о наличии вклада в банке. В ход идут различные коммуникационные уловки, обычно – угрозы (например, что человек может потерять деньги или стать участником преступления), и обязательно – давление на срочность. Все это вводит человека в стресс, и он становится жертвой мошенника", — объясняет эксперт.

Предотвратить звонки мошенников можно несколькими способами. Например, точечная блокировка номеров: если вам последовательно звонят с одного или нескольких номеров. Но, увы, телефонные мошенники используют IP-телефонию и часто меняют номера. Особо продвинутые могут подменять определяемый номер и использовать номера банков, других организаций, поэтому такой способ может не подойти, отмечает он.

"Другой способ — блокировка всех неизвестных номеров, такой функционал есть как на iOS, так и на Android. Однако в этом случае вы будете получать звонки только с номеров, которые есть в вашей адресной книге. Вы не сможете принимать, например, звонки от курьеров. Третий способ – использование приложений-определителей СПАМ-звонков на смартфонах: например, "KasperskyWhoCalls", "МТС Кто звонит?" и аналогичные решения", — добавляет Аймалетдинов.

По его мнению, самое лучшее решение – это бдительность. Понимая описанный выше принцип работы мошенников, намного легче не поддаваться психологическим манипуляциям. Всегда можно попросить перезвонить или оставить номер телефона, попросить представиться по фамилии, должности и самому перезвонить в банк или другую организацию по официальному телефону.

Если вы не уверены в своих знаниях безопасности, обратитесь к знакомым, родственникам, консультантам банков, в МФЦ и попросите рассказать о главных мерах предосторожности и распространенных схемах мошенничества, заключил Аймалетдинов.

Источник: 1prime.ru

мошенничество парсинг смартфон телефон
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