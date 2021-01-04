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Планирует закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" ЮАР

12:00 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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В республике сообщили, что переговоры также ведутся с производителями вакцин из других стран.

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Правительство ЮАР ведет переговоры с РФ о вакцинации населения "Спутником V"
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Планирует закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" ЮАРКак правильно носить маски в мороз, рассказали врачиЕщё 1035 новостей

Южно-Африканская Республика ведет двусторонние переговоры с Россией по поводу использования в ЮАР препарата "Спутник V" для вакцинации населения страны от нового коронавируса. Об этом заявил в воскресенье министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе на брифинге, который транслировался на правительственном портале.

"Мы ведем переговоры с рядом производителей по поводу вакцины от COVID-19, в том числе из России, - заявил министр. - Сейчас мы ожидаем с их стороны конкретные предложения, которые будут обсуждаться".

Среди тех, с кем ведутся переговоры, Мкизе назвал также производителей из Китая, компании Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson.

Министр отметил, что власти планируют начать вакцинацию с февраля. "Правительство поставило цель в рамках первой прививочной фазы провести вакцинацию 67% населения страны, или 40 млн человек, чтобы остановить пандемию, - подчеркнул Мкизе. - Власти уже выделили для этого 1,8 млрд рандов ($123 млн)". На сегодняшний день в ЮАР выявлено наибольшее количество инфицированных новым коронавирусом и умерших из-за него среди всех африканских стран - 1 073 887 и 28 887 соответственно.

Первой в Африке южнее Сахары применять "Спутник V" на экспериментальной основе начала Гвинея. Несколько ведущих министров гвинейского правительства сделали 30 декабря прививку российской вакциной.

Источник: ТАСС

COVID-19 коронавирус пандемия
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