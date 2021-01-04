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Пустую палатку с горящей свечой нашли спасатели на Обском море под Бердском

10:28 04.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бдительный житель Речкуновки 3 января заметил палатку рыбаков, в которой горел свет. Спасатели выехали на лед и обнаружили в палатке не только свечу.

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Рыбаки забыли платку

Новый 2021 год в Бердске начался спокойно без происшествий. Начальник поисково-спасательного отряда Бердска Сергей Козин рассказал "Курьер. Среда. Бердск", что в новогоднюю ночь бердчане не обращались в службы спасения, встретили 2021 салютами и фейерверками с соблюдением всех правил.

- Не было вызовов по поводу забытых ключей и захлопнувшихся дверей, никто не пострадал, вмешательства спасателей в первые дни нового года не потребовалось,- сообщил Сергей Валерьевич сегодня, 4 января.

Однако курьезный случай произошёл вечером 3 января в районе моста через Бердь. Бдительный житель Речкуновки заметил палатку рыбаков, в которой горел свет. Спасатели выехали на лед и обнаружили в палатке забытую отмечавшими новый год рыбаками горящую свечу и пустые бутылки.

бутылки Новый год 2021 обское море палатка
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От редакции

Кто забыл палатку?

Гость, 04 января 2021 10:59
НВР: Иван Ильич. "Как Ивану Ильичу..... Ты гори-гори свеча У Ивана Ильича..."

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