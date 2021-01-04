Пустую палатку с горящей свечой нашли спасатели на Обском море под Бердском

Бдительный житель Речкуновки 3 января заметил палатку рыбаков, в которой горел свет. Спасатели выехали на лед и обнаружили в палатке не только свечу.

Рыбаки забыли платку

Новый 2021 год в Бердске начался спокойно без происшествий. Начальник поисково-спасательного отряда Бердска Сергей Козин рассказал "Курьер. Среда. Бердск", что в новогоднюю ночь бердчане не обращались в службы спасения, встретили 2021 салютами и фейерверками с соблюдением всех правил.

- Не было вызовов по поводу забытых ключей и захлопнувшихся дверей, никто не пострадал, вмешательства спасателей в первые дни нового года не потребовалось,- сообщил Сергей Валерьевич сегодня, 4 января.

Однако курьезный случай произошёл вечером 3 января в районе моста через Бердь. Бдительный житель Речкуновки заметил палатку рыбаков, в которой горел свет. Спасатели выехали на лед и обнаружили в палатке забытую отмечавшими новый год рыбаками горящую свечу и пустые бутылки.