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Заразились коронавирусом уже более 85 млн человек в мире

11:03 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 3 236 787 случаев заражения, выздоровели 2 618 882 человека, умерли 58 506.

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Более 85 млн человек в мире заразились коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По данным Университета Джонса Хопкинса, умерли 1 841 077 человек.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в понедельник 85 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 85 059 632, умерли 1 841 077 человек, выздоровели 47 777 565 заразившихся. Наибольшее число заражений - 20 577 177 - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 351 426 инфицированных. Второе место по числу заражений занимает Индия с 10 323 965 выявленными случаями и 149 435 смертями. За ней идет Бразилия, где заразились 7 716 405 граждан, из них умерли 196 018.

Россия, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 3 236 787 случаев заражения, выздоровели 2 618 882 человека, умерли 58 506.

COVID-19 коронавирус пандемия
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