Названо новое число зараженных коронавирусом за сутки на 3 января 2021 в Бердске

Всего в городе официально зарегистрировано 1082 случая.

Тестов взято за последние сутки 49

По данным оперативного штаба на 4 января в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 294 жителя города, 55 детей.

Тестов взято - 49.

Выздоровевших и выписанных - 1024.



На сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID 19.Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 1082 случая.