Названо новое число зараженных коронавирусом за сутки на 3 января 2021 в Бердске

10:36
04.01.2021
Фото: Курьер. Среда. Бердск
Всего в городе официально зарегистрировано 1082 случая.
По данным оперативного штаба на 4 января в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 294 жителя города, 55 детей.
Тестов взято - 49.
Выздоровевших и выписанных - 1024.
На сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID 19.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 1082 случая.
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От редакции
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