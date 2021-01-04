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Названо новое число зараженных коронавирусом за сутки на 3 января 2021 в Бердске

10:36 04.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всего в городе официально зарегистрировано 1082 случая.

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Тестов взято за последние сутки 49
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Заразились коронавирусом уже более 85 млн человек в миреНазвано новое число зараженных коронавирусом за сутки на 3 января 2021 в БердскеЕщё 1033 новостей

По данным оперативного штаба на 4 января в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 294 жителя города, 55 детей.
Тестов взято - 49.
Выздоровевших и выписанных - 1024.

На сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID 19.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 1082 случая.

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