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Прогноз по ценам на новостройки в 2021 году. Когда жилье станет дешевле

12:30 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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В 2021 году рынок недвижимости ждет охлаждение, даже если Центробанк и далее будет снижать ставку, а правительство еще раз продлит субсидирование ипотеки, считают эксперты портала "Индикаторы рынков недвижимости".

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Рост цен на новостройки в 2021 году приостановится или же будет не таким существенным, как в прошлом, считают эксперты

Рост цен на новостройки в 2021 году приостановится или же будет не таким существенным, как в прошлом, считают эксперты.
В 2020 году, по данным портала "Мир квартир", стоимость квартир в строящихся домах в среднем по стране увеличилась на 19%. В некоторых городах они подорожали на 30% и более - в Кемерово, Мурманске, Хабаровске, Туле и Набережных Челнах.

"Из-за взвинченных цен многие потребители стали ориентироваться на вторичный рынок, - говорит гендиректор портала Павел Луценко. - К тому же продление льготной ипотеки и ожидание дальнейшего снижения ипотечных ставок снизило покупательский ажиотаж".

Одной из причин роста цен стал повышенный спрос на жилье после появления программы льготной ипотеки, однако ее продление до июля 2021 года охладило покупателей: в октябре в Москве было зарегистрировано договоров долевого участия уже на 17% ниже сентябрьского. "В 2021 году на спрос может оказать давление ряд объективных факторов, - считает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. - Условия предоставления банками ипотечных займов начинают ужесточаться, в доходах населения пока нет положительной динамики, так как экономика еще полностью не восстановилась. Эти факторы могут обусловить разрыв между запросами продавцов и финансовыми возможностями покупателей, что приведет либо к снижению спроса, либо к торгу и скидкам".

Тем не менее программа льготной ипотеки еще не исчерпала своих возможностей, считают в "Метриум": далеко не все заемщики имели достаточно денег для первого взноса по кредиту в 2020 году и могут накопить их в первой половине 2020-го. Есть и инвестиционные предпосылки роста спроса: из-за налога на депозиты и ослабления рубля россияне и дальше будут вкладываться в жилую недвижимость как в один из самых надежных активов. Несколько подстегнуть цены может сокращение предложения, которое наблюдается после перехода отрасли на счета эскроу.
В 2021 году рынок недвижимости ждет охлаждение, даже если Центробанк и далее будет снижать ставку, а правительство еще раз продлит субсидирование ипотеки, считают эксперты портала "Индикаторы рынков недвижимости". Квартиры подорожали больше, чем снизился ежемесячный платеж по кредиту из-за снижения ставки. В начале 2021 года разрыв между запросами продавцов и финансовыми возможностями покупателей может достичь критических величин - как это случилось в 2015 году после ажиотажа 2014 года. В то же время спрос будет поддерживаться инвестиционными покупателями - у одних истекут сроки старых депозитов под выгодный процент, другие прилично сэкономили в пандемию на отпусках и зарубежных поездках.

"Скорее всего, на этот раз стагнация не превысит года, а цены откатятся назад не более чем на 5-10%, в основном за счет увеличения скидок и торга. Стоимость наиболее ликвидных объектов, скорее всего, вообще не упадет. Все-таки положение дел на рынке недвижимости сейчас не такое тяжелое, как в 2015 году", - отмечают эксперты портала. Рост цен возобновится не раньше 2022 года.

Источник: РГ

застройщик новостройка
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