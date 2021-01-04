Решится ли ОПЕК+ продолжать наращивать добычу нефти

Россия и ОПЕК обсудят необходимость роста добычи нефти в феврале

Министры стран ОПЕК+ в понедельник проведут две встречи, на которых примут решение о том, нужно ли продолжать восстановление добычи нефти в феврале еще на 0,5 млн б/с. Появление нового штамма коронавируса усугубляет и без того хрупкую ситуацию на рынке нефти, отмечают в ОПЕК. По данным источников ТАСС, не все участники альянса однозначно поддерживают увеличение добычи в феврале, считая, что для оценки изменившейся обстановки нужно подождать хотя бы месяц.

Предыдущая встреча министров ОПЕК+ состоялась месяц назад - 3 декабря. Тогда они договорились увеличивать добычу нефти с января не одномоментно на 2 млн б/с, как это планировалось ранее, а постепенно. Новый план предусматривает плавный рост нефтяного предложения не более чем на 0,5 млн б/с в месяц. При этом каждое последующее увеличение добычи должно утверждаться на отдельной встрече. В понедельник министры обсудят целесообразность такого шага в феврале.

Первыми в понедельник в режиме видеоконференции соберутся министры мониторингового комитета ОПЕК+, в который входят восемь стран-участниц из 23. Комитет под председательством вице-премьера РФ Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана оценит ситуацию на рынке нефти на основе прогноза, подготовленного экспертами технического комитета, заседавшего накануне. В результате министры могут вынести рекомендацию странам альянса по дальнейшим действиям. Ее члены ОПЕК+ в большом составе рассмотрят в этот же день, но уже в 17:00 по московскому времени.

Новый штамм

По данным источников ТАСС, единого мнения о целесообразности повышения добычи еще на 0,5 млн б/с в ближайший месяц в ОПЕК+ пока нет. Опасения у министров вызывает новый штамм коронавируса, появление которого с середины декабря фиксируют все больше стран. Шествие мутировавшего вируса по Европе, согласно официальной информации, началось в прошлом месяце с Великобритании. По данным британских властей, он может быть на 70% заразнее предыдущих версий вируса.

"На мой взгляд, сейчас из-за нового штамма слишком рано говорить об увеличении добычи. Мы должны подождать хотя бы месяц, а уже затем оценить ситуацию", - пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель одной из делегаций в ОПЕК.

По словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, слова которого были опубликованы на сайте организации в воскресенье, более опасная мутация вируса и его быстрое распространение являются "жестким напоминанием о том, какой хрупкой все еще остается ситуация". И хотя ОПЕК по-прежнему ожидает роста спроса на нефть на 5,9 млн б/с в 2021 году, еще непонятно, как на мобильности людей отразятся приобретенные за время длительного карантина социальные и рабочие привычки, заключил Баркиндо.

Источник: ТАСС