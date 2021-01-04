Все под угрозой: изменились пути передачи ВИЧ в Новосибирской области

В настоящее время заражения через «иглу» составляют менее трети от всех случаев.

«Рискует каждый»: в Новосибирской области изменились пути передачи ВИЧ

ВИЧ-инфекция вышла из уязвимых групп населения в общую популяцию. В настоящее время заражения через «иглу» составляют менее трети от всех случаев. А наибольшая доля приходится на гетеросексуальные контакты.

Большинство заразившихся сегодня — лица трудоспособного возраста, ведущие активную половую жизнь. Как говорится в ответе главврача городской инфекционной клинической больницы № 1 Ларисы Поздняковой (есть у РБК Новосибирск), за последние три года основным путем заражения стал гетеросексуальный контакт с инфицированным партнером.

Если в 2018 году на долю гетеросексуальных контактов приходилось 54% заразившихся, то в 2020 году этот показатель увеличился почти до 72%. При этом заражения через наркотический контакт сократились с 44,5% в 2018 году — до 27% в 2020 году.

«ВИЧ уже давно вышел за группы риска и теперь рискует практически каждый, кто занимается незащищенным сексом или не знает ВИЧ-статуса партнера», — рассказала РБК Новосибирск председатель местной общественной организации Новосибирска, пациентского сообщества помощи людям, живущим с ВИЧ, «Остров» Таисия Ланюгова.

На протяжении длительного времени не меняется возрастная структура впервые выявленных с ВИЧ-инфекцией в Новосибирской области. Чаще всего выявляют болезнь у лиц 35-39 лет (около 23% от всех случаев). Далее идут пациенты в возрасте 30-34 лет (около 21%). Замыкает тройку возрастная группа 40-44 года (около 18%).

Ланюгова объяснила, что высокий процент людей с ВИЧ старше 30 лет связан с тем, что основной «расцвет» ВИЧ-инфекции в России был в 90-х и начале 00-х. Никаких профилактических работ не проводилось, многие не знали об особенностях этого заболевания.

«Соответственно, ребята, которые были молодые в те времена, сейчас уже взрослые. Многие из них заразились ВИЧ в результате употребления инъекционных наркотиков. Другие, и это в основном женщины, заражались от партнеров, инфицированных через иглу. Среди молодежи также есть случаи заражения, но современное поколение уже больше про это знает. Поэтому ведет себя более осторожно», — сказала собеседница.

По данным статистики, количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Новосибирской области снижается. Так, в 2018 году было зарегистрировано 3964 ВИЧ-инфицированных, в 2019 году — 3488, за девять месяцев 2020 года — 1895.

В 2018 году от ВИЧ-инфекции и ее осложнений умерло 1380 человек, в 2019 году — 1150, за девять месяцев 2020 года — 803.

Лечение ВИЧ

Как говорится в ответе Поздняковой, за последние три года в Новосибирской области вырос охват антиретровирусной терапии: с 67,5% в 2018 году — до 78,9% в 2020 году.

По словам Ланюговой, охват каждый год увеличивается, что внушает оптимизм. Для сравнения, около шести лет назад, охваченных лечением было всего порядка 30%. Во многом рост происходит благодаря принятой стратегии, которая рекомендована ВОЗ, и которую старается соблюдать Минздрав. Эта политика основана на том, чтобы всех инфицированных максимально охватить лечением, потому что, когда человек получает терапию шанс заразить окружающих практически равен нулю.

Однако надо учитывать, что охват в 78,9% считается от тех людей, кто хотя бы один раз обращался в центр СПИД.

«У нас в регионе порядка 8-10 тысяч инфицированных, которые вообще ни разу не были в СПИД центре.

То есть, где-то и когда-то они сдали тест на ВИЧ, попали в статистику, но при этом они ни разу не обратились за помощью», — добавила глава организации.

На всех пациентов (граждан РФ), которые обращаются за лечением в Центр СПИД, вносят в специальный регистр и на каждого пациента осуществляется закупка препаратов. Лечение предполагает ежедневный прием таблеток в течение всей жизни. У некоторых пациентов на фоне приема препаратов, особенно вначале лечения, могут возникать побочные эффекты. Поэтому нередко у этих людей возникает страх и отрицание приема терапии, либо прерывание после начала приема, что тоже плохо сказывается на состоянии здоровья. Часто причиной отказа может быть просто элементарное незнание пациента о заболевании.

«Для преодоления психологических барьеров нужны социальные проекты и программы, которые «сближают» пациента и врача. У нас в области, по сути, существует две ВИЧ-сервисные организации: «Гуманитарный проект», работающая с группами риска, и «Остров» — пациентская организация, оказывающая помощь в основном женщинам, в том числе беременным и имеющих детей», — пояснила собеседница.

В настоящее время «Островом» реализуется проект «Равная поддержка женщин, живущих с ВИЧ», направленный на поддержку многодетных и неполных семей на разных этапах семейного неблагополучия (ограничение или лишение родительских прав, отказа от ребенка или изъятие из семьи).

Специалист отметила, что большинство проектов направлено на формирование у людей с диагнозом ВИЧ-инфекция мотивации и приверженности к лечению. Для этого используются разные методы и форматы. Успешная реализация проектов в данной сфере возможна только при успешном сотрудничестве некоммерческих организаций и центра СПИД. В Новосибирске, по словам Ланюговой, такое сотрудничество успешно выстроено.

Одним из первых подобных реализованных общественной организацией «Остров» в Новосибирской области стал проект «Школа пациента для людей, живущих с ВИЧ» при поддержке Фонда президентских грантов. Основная цель проекта — это формирование у людей с диагнозом ВИЧ-инфекция мотивации и приверженности к лечению.

В конце октября главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус заявил, что в России установился стабильный уровень прироста числа зараженных ВИЧ-инфекцией, что можно считать выходом на плато заболеваемости.

В занятия проекта были включены лекции с участием разных специалистов, в основном врачей Новосибирского центра СПИД. Кроме базовых знаний о ВИЧ и антиретровирусной терапии, участники получили комплексные знания: о гепатитах, психологической адаптации к лечению, сопутствующих заболеваниях и рождении детей, а также повысили свою правовую грамотность.

Как рассказал автор проекта Иван Еремеев, у специалистов Новосибирского Центра СПИД из-за большого количества пациентов часто физически не хватает времени рассказать пациенту подробную информацию, не связанную напрямую с терапией. Врачей, как правило, на такое большое количество пациентов очень мало, а пациентов становится с каждым днем все больше.

«Люди, узнавшие о своем диагнозе, в начале часто опускают руки и не имеют мотивацию начать лечение. Кроме того, иногда сталкиваются с дискриминацией прав в связи с наличием диагноза в различных жизненных ситуациях. У многих людей, очень много негативных стереотипов, связанных с ВИЧ-инфекцией, это, к сожалению, встречается иногда даже и у медицинского персонала. Поэтому нужно менять представления людей, а в первую очередь, менять отношение самих пациентов к себе и своему заболеванию», — считает Иван Еремеев.

Согласно данным Роспотребнадзора на 2019 год, в 13 регионах России доля зараженных ВИЧ-инфекцией превышала 1% населения. Новосибирская область оказалась на 10-м место в списке регионов, где высоко распространена ВИЧ-инфекция (1,2% жителей заражены).

Источник: nsk.rbc.ru