Канада — Россия: прогноз и ставка на МЧМ-2021 Павла Лысенкова

Канада — Россия: прогноз и ставка Павла Лысенкова на МЧМ-2021

Впереди нас ждет эпичный матч — сборная Канады против России. Полуфинал молодежного чемпионата мира, который пройдет в Эдмонтоне.

Предлагаю изначально оттолкнуться от коэффициентов, то есть пойти с конца. На итоговую победу сборной Канады дают 1,39, а на итоговую победу сборной России — 3,02. Здесь я не вижу повода не быть патриотом в конкретных ставках, потому что лично в моих глазах Канада и Россия — это два равнозначных соперника.

Да, вы можете сказать, что у нас были проблемы в матче с командой Чехии в группе (0:2), да были проблемы и в игре с Германией, всего лишь 2:1, хотя предполагалось, что мы их раскатаем асфальтоукладочным катком. Но, у нас есть проблемы против команд, которые ставят «автобус» в своей защите. Игорь Ларионов как раз об этом и говорит, что Канада вряд ли будет ставить «автобус».

Да, мы помним 0:1 в товарищеском матче перед чемпионатом мира, но все-таки канадцы будут играть от атаки, а наши ребята должны сплотиться и разобраться что к чему. Плюс в строй возвращается Абрамов, который был дисквалифицирован на один матч. Плюс будет играть и Егор Чинахов. Очень хороший форвард «Авангарда». Скорее всего, будет лучшим новичком КХЛ.

В целом не вижу повода не взять тут 3,02. Еще есть фактор судейства. Ларионова постоянно спрашивают об этом на пресс-конференциях. Он отмечает, что судьи нас не любят, но вряд ли это будет какой-то колоссальный фактор.

Сборная России теоретически может побеждать Канаду, иначе, зачем это все. Весь год говорим о нашей молодежной сборной, ее перспективах, о Ларионове, о наших парнях, среди которых аж 18 задрафтованных хоккеистов. Не все туда уедут, но это говорит о рейтинге наших игроков. Василий Пономарев, Аскаров — кого не возьми, но все могут собраться и провести свой лучший матч в жизни. В целом мне нравится команда, по коллективу, по атмосфере. Ребята реально играют друг за друга. Да, получается не все, но почему бы не выстрелить в матче с Канадой. Шансы у нас не намного меньше, а 3,02 просто призывает меня взять этот коэффициент.

Источник: bookmaker-ratings.ru