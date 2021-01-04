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Сняли буйного пассажира в аэропорту Шереметьево с рейса Москва - Челябинск

11:32 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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В его отношении составили протокол об административном правонарушении.

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В аэропорту Шереметьево с рейса Москва - Челябинск сняли пьяного пассажира

Пассажира в состоянии опьянения сняли с самолета в аэропорту Шереметьево, следующего рейсом Москва - Челябинск. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Вчера в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево от командира воздушного судна поступила информация, что на борт самолета Москва - Челябинск, находящегося на стоянке летного поля, требуется наряд полиции. Сотрудниками транспортной полиции установлен пассажир 1973 года рождения, который находился в состоянии опьянения. Он доставлен в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").

В его отношении составили протокол об административном правонарушении.

дебошир пассажир самолет
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