Сняли буйного пассажира в аэропорту Шереметьево с рейса Москва - Челябинск

В его отношении составили протокол об административном правонарушении.

В аэропорту Шереметьево с рейса Москва - Челябинск сняли пьяного пассажира

Пассажира в состоянии опьянения сняли с самолета в аэропорту Шереметьево, следующего рейсом Москва - Челябинск. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Вчера в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево от командира воздушного судна поступила информация, что на борт самолета Москва - Челябинск, находящегося на стоянке летного поля, требуется наряд полиции. Сотрудниками транспортной полиции установлен пассажир 1973 года рождения, который находился в состоянии опьянения. Он доставлен в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").

В его отношении составили протокол об административном правонарушении.