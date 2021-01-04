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Вернется ли к показателям начала пандемии рубль, мнение эксперта

13:15 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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От того, на сколько быстро и эффективно вакцина будет распространяться по миру, зависит скорость восстановления деловой активности, а значит и рост объемов производства, который вызовет рост спроса на нефть и как следствие - рост цен на нее.

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Рубль может вернуться к показателям начала пандемии уже весной

Московская биржа сегодня проведет первые торги 2021 года. Напомним, что в конце прошлого года на валютной площадке курс доллара зафиксировался на отметке 74,41 рубля, курс евро - на отметке 91,52 рубля.
Специально для "Российской газеты" Руслан Пичугин, основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex, рассказал, как рубль поведет себя в первые месяцы года:

- Первые торги 2021 года будут относительно спокойными. Так как за время новогодних праздников серьезных конфликтов не разразилось и каких-то значительных изменений на фоне борьбы с коронавирусом также не отмечается. Следовательно, рынок будет отыгрывать историю конца 2020 года.

Если брать глобальнее, то начало 2021 года будет напрямую связано с процессами, начатыми в ушедшем году. Очевидно, что в фокусе внимания будет эффективность вакцинации от COVID-19, которая уже началась во многих странах мира.

От того, на сколько быстро и эффективно вакцина будет распространяться по миру, зависит скорость восстановления деловой активности, а значит и рост объемов производства, который вызовет рост спроса на нефть и как следствие - рост цен на нее.

Для российского рубля, как бы нам не хотелось думать иначе, цена на нефть все еще ключевой фактор ценообразования. На текущий момент, ожидается, что цена нефти может максимально консолидироваться в диапазоне 55-57 долларов за бочку эталонной марки до начала марта. Именно к этому моменту ожидается появления первых очевидных данных по вакцинации и по глобальной эффективности вакцины.

В случае роста цены нефти на 10-12%, российская валюта может укрепится до уровней 70-71 рубль за доллар и даже протестировать отметки в 67-68 рублей.

Однако, с другой стороны, также сохраняется и очень высокий риск геополитического давления. Риск введения новых санкций со стороны США, с каждым днем становится все выше.

Еще один значительный риск для рубля в начале 2021 года - это внутренние процессы. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина уже высказала свое мнение по поводу "ручного" сдерживания цен на продукты питания.
Она отметила, что данный подход не окажет существенного влияния на экономические процессы в ближайшее время, а видимый эффект проявится не ранее марта месяца и будет он существенно ниже прогнозируемого. Также, она отметила, что такие поступки мешают выстраивать целостную и последовательную монетарную политику, что как бы намекает на возможность изменения процентной ставки в 2021 году. При этом не думаю, что нас ждет снижение, скорее, мы увидим показательное повышение с целью напомнить, что ЦБ РФ внимательно следит за курсом и не позволит спекулянтам разгонять валюту в любую из сторон.

Так или иначе, если внутренние процессы будут вызывать беспокойство, а санкции от США реально будут приняты, то перспективы национальной валюты не спасут никакие цены на нефть. При таком раскладе можно будет ожидать возвращения курса к началу пандемии коронавируса, когда он поднялся выше 80 рублей за доллар. Однако такие процессы могут начаться не ранее марта-апреля.

Источник: РГ

валюта доллар евро курс рубля рубль
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