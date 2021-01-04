Оставили на Ближнем Востоке свой авианосец из-за "угроз" Ирана США

США после "угроз" Ирана оставили на Ближнем Востоке авианосец "Нимиц", который планировалось вывести оттуда, заявил и.о. министра обороны США Крис Миллер.
"Из-за недавних угроз, которые высказывали иранские лидеры в отношении президента (США) Дональда Трампа и других официальных лиц США я приказал, чтобы "Нимиц" остановил свое обычное перебазирование (из региона). "Нимиц" останется на посту в зоне операций Центрального командования ВС США", - говорится в письменном заявлении Миллера.
Он не уточнил, о каких именно "угрозах" идет речь.
Ранее американские СМИ сообщали, что "Нимиц", единственный авианосец, который на данный момент находится на Ближнем Востоке, было решено перебазировать в другое место.
В конце декабря Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции, организованной США. Кроме того, кувейтская газета Al-Qabas со ссылкой на иранские источники утверждала, что КСИР перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники, которые якобы могут быть использованы для ударов по целям после ухода президента США Дональда Трампа со своего поста и прихода на его место Джо Байдена.
США провели в Багдаде 3 января 2020 года операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
Источник: РИА Новости