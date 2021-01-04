Названа отрасль со стабильными и самыми высокими зарплатами в 2021 году

Еще один тренд отрасли - компании отказываются от формата больших офисов и открытых пространств. Идет сокращение количества офисных рабочих мест и переход к формату коворкингов.

Айтишники по-прежнему останутся одними из наиболее востребованных специалистов

Как будет развиваться ситуация на рынке труда в IT-сфере, "Российской газете" рассказали в международной рекрутинговой компании Hays. Айтишники по-прежнему останутся одними из наиболее востребованных специалистов. Но некоторые компетенции могут вырваться вперед.

Что касается заработных плат, то, по словам старшего консультанта компании по направлению IT&Telecoms в Москве Екатерины Мельниковой, они будут стабильными и, скорее всего, останутся на прежнем уровне. В прошлом году зарплаты в IT-сфере тоже почти не изменились. У разработчиков они выросли не более чем на пять-десять процентов.

Многие компании провели индексацию окладов, в том числе в связи с изменениями в экономике. Но из-за пандемии популярность удаленной работы резко возросла, что привело к размытию территориальных границ и выравниванию заработных плат среди разработчиков ПО в Санкт-Петербурге и Москве.

В IT сегодня развивается тренд на появление новых ролей на стыке технологий. Поскольку внедрение DevOps-практик способствует активному росту и развитию процессов автоматизации тестирования, на стыке этих направлений появилась новая роль - QaOps. Аналогично DevOps-процессам, QaOps представляет собой набор методов для организации непрерывного процесса тестирования и взаимосвязи между тестировщиками и разработчиками.

"Говоря о постоянно растущей и развивающейся сфере финтеха, можно отметить замедление роста компаний, занимающихся криптовалютой", - отмечает консультант направления IT&Telecoms в Санкт-Петербурге международной рекрутинговой компании Hays Элиса Данильсон. При этом, уточняет она, заметен стремительный скачок в развитии сектора е-commerce. "Количество вакансий в этих областях растет, и тренд, по нашим оценкам, будет прогрессировать и в этом году", - говорит Элиса.

Одной из приоритетных специализаций в IT-компаниях останется и практика развития DevOps-направления. А в связи с переходом на удаленный формат работы компании стали больше внимания уделять развитию виртуализации (например, технологиям контейнерной виртуализации), а также автоматизации и внедрению решений для совместной разработки.

Одно из самых востребованных направлений 2020 года - Java-разработчик. Многие крупные IT-компании, в особенности из области финтеха и банкинга, буквально построены на Java. С высокой вероятностью Java-разработка еще очень много лет будет находиться в топе популярных технических специальностей, поясняют в Hays. В последние годы из рейтинга самых востребованных направлений также не выходит разработка на Python. Его считают лучшим в области машинного обучения, Deep Learning, искусственного интеллекта, веб-разработки и анализа данных. Все эти сферы продолжат активно развиваться.

Сохраняется тренд на развитие автоматизации тестирования. Самыми востребованными языками для этого являются Java, Python и JS. Взаимодействие пользователя с интерфейсом становится все более интерактивным и сложным, поэтому держится высокий спрос на специалистов в области frontend-разработки.

Однако в связи с высокой волатильностью событий в мире ситуация может и поменяться. "Сегодня предсказывать тренды довольно сложно, но можно сказать, что снижения числа вакансий в сфере разработки ПО не предвидится, - подчеркнула старший консультант направления IT&Telecoms в Москве международной рекрутинговой компании Hays Екатерина Мельникова. - Спрос на специалистов в области backend- и frontend-разработки, тестировщиков и DevOps сохранится".

Еще один тренд отрасли - компании отказываются от формата больших офисов и открытых пространств. Идет сокращение количества офисных рабочих мест и переход к формату коворкингов.

Источник: РГ