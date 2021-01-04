Вспыхнул рыбный магазин в Новом поселке Бердска

На место оперативно приехали пожарные

Утром 4 января утром в Новом поселке Бердска на улице Дзержинского в рыбном магазине выгорело холодильное оборудование на площади 10 кв.м. Ущерб и причины возгорания устанавливаются. Жертв нет. В беседе с "Курьер. Среда. Бердск" начальник ОНД Бердска Николай Степаненков обращает внимание жителей города на необходимость соблюдения правил эксплуатации печного отопления в домах и банях.

- В морозы лучше топить печь несколько раз в день кратковременно, чтоб от перегретого кирпича не перегревались деревянные конструкции, особое внимание обращать на утилизацию золы, проливать водой и не оставлять на крыльце и в сенях, - отметил Николай Анатольевич сегодня, 4 января.