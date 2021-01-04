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Мама умерла: Рассказал о смерти погибшей в ДТП Кристины Хамидовой двум маленьким дочерям психолог в Бердске

13:41 04.01.2021, Алина Бурова Фото: Татьяны Хамидовой
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Кристина Хамидова села за руль автомобиля впервые, отправилась за подарком на День рождения бабушки и не доехала до дома 200 метров.

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Дочери Кристины Хамидовой остались без мамы

Маленьким дочерям 2 и 3 лет, погибшей в ДТП Кристины Хамидовой, сообщили о смерти матери.

Как поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" свекровь Кристины Татьяна Хамидова, девочкам все доходчиво объяснил психолог.

- Девочки стали спокойнее. С нами работала психолог, девочкам объяснили, что мама умерла,- рассказала Татьяна Хамидова, сегодня, 4 января.

По словам свекрови, сумма, которую удалось собрать малышкам, благодаря помощи читателей "Курьер. Среда. Бердск", составляет 10 тыс. рублей.

Дети все еще нуждаются в вашей помощи. Если вы желаете оказать материальную поддержку семье вот реквизиты карты родственницы Кристины Татьяны Хамидовой: 4276 4419 4070 6349. Родители и родственники девушки очень благодарны за помощь для малышек в тяжелое для них время.

Об освобождении мужа Кристины Хамидовой из мест лишения свободы досрочно пока ничего неизвестно. После праздников семья будет заниматься ходатайством.

Напомним, что страшная трагедия произошла в Бердске, 14 декабря. Кристина Хамидова, управляя автомобилем Nissan Sunny, двигалась по ул. Энтузиастов со стороны ул. Пионерской, и у дома 51 по улице Энтузиастов не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и наезд на препятствие (забор). В результате происшествия 21-летняя девушка-водитель получила травмы не совместимые с жизнью. Как выяснилось, девушка направлялась домой с купленным подарком на День Рождения своей бабушки, но не доехала 200 метров до конечной точки назначения. Позже правоохранители сообщили, что у сибирячки не было прав. Также многие жители Бердска предполагают, что авария произошла на дороге из-за колеи. Муж погибшей пребывает в местах лишения свободы по ст. 158 УК РФ. Мать Кристины находится в шоковом состоянии. У Кристины осталось двое детей - дочери 2 и 3 лет. В настоящее время они живут со свекровью.

Похороны Кристины Хамидовой состоялись 16 декабря в селе Маяк Искитимского района.

1 марта 2021 года Кристине исполнилось бы 22 года.

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