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Когда вручат пилотные электронные паспорта жителям России, стало известно

14:00 04.01.2021 Фото: pexels.com
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По замыслу, электронный паспорт должен дополнить мобильное приложение, что обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью и станет ключом к государственным и коммерческим услугах.

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Пилотный электронный паспорт появится в Москве до 1 декабря

В МВД России к 1 декабря наступившего года предполагают осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера для внедрения пилотного проекта электронного паспорта гражданина России. Правда, пока только в Москве.
По замыслу, электронный паспорт должен дополнить мобильное приложение, что обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью и станет ключом к государственным и коммерческим услугах.

В МВД считают, что этот паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки. Новый паспорт. Подобно банковской, будет представлять собой пластиковую карточку формата ID1 с электронным носителем информации российского производства. На нем разместят информацию, содержащуюся в действующем бумажном паспорте, при этом главные сведения о гражданине будут указаны на самой пластиковой карте. Основную информацию с электронного паспорта можно будет считать с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса.

Но пока основные параметры проекта предстоит определить в рамках системного проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем. Решение этого вопроса взяло на себя Минцифры России.

Источник: РГ

паспорт электронный паспорт
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От редакции

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Аноним, 04 января 2021 15:35
НВР:
Что хорошего то? Сначала паспорт с чипом, а потом чип под кожу, как домашним животным и налог на воздух и за перемещение.

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