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"Оскорбляет целый народ!": возмутили слова Кикабизде о России Пригожина

12:11 04.01.2021 Фото: instagram.com/vkikabidze
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Ранее артист заявил, что не был "ни в одном российском городе" с 2008 года, так как у него "есть гордость".

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Пригожина возмутили слова Кикабизде о России

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал слова актера и певца Вахтанга Кикабидзе о России.
Ранее артист заявил, что не был "ни в одном российском городе" с 2008 года, так как у него "есть гордость". Кикабидзе также отметил, что тепло относится к россиянам, но не любит политику Москвы, и "все бы разрушил", если мог. По его мнению, жителям России потребуется много времени, чтобы изжить в себе "советский менталитет".
Пригожин подчеркнул, что подобные слова "оскорбляют целый народ".

"Я возмущен и негодую. < …> Его комментарии вызывают у меня шок. Человеку уже 80 лет. “Разрушил бы дотла”. Да хрен бы ему кто дал разрушить! Он может только у себя унитаз разрушить около дома", — возмутился продюсер в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Заявление Кикабидзе он назвал "старческим маразмом" и "идиотизмом высшей марки".
"Ему Россия протянула руку. Я был его продюсером, у него жизнь наладилась, его никто не прогонял. За что он нас ненавидит?"— поинтересовался Пригожин.

Продюсер также напомнил, что Кикабидзе начал зарабатывать деньги в Советском Союзе.
Кикабидзе перестал выступать в России в 2008 году — после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, подчеркнув, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами в стране. Артист неоднократно выступал с резкой критикой российских и советских политиков. В частности, в прошлом году он рассказал, что ненавидел Советский Союз и был рад его распаду.

Источник: РИА Новости

народ нация пропаганда Иосиф Пригожин Вахтанг Кикабидзе
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От редакции

Что думаете?

Аноним, 04 января 2021 12:25
А при чем здесь русский народ?

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