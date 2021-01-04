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Горит нацпарк в Сочи площадью 129 га леса

12:33 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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К борьбе с огнем привлечены 345 человек, задействовано 69 единиц техники и одно воздушное судно. В двух районах Краснодарского края введен особый противопожарный режим.

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На Кубани горит 129 га леса

Площадь пожаров в Краснодарском крае, с которыми борются лесопожарные формирования, составляет 129 га, из которых 3 га приходится на территорию Сочинского национального парка. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана".

"На 00:00 мск 4 января на территории Российской Федерации действовало три лесных пожара на площади 129 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе два пожара на землях лесного фонда на площади 126 га (Краснодарский край), один пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 3 га (Краснодарский край - ФГБУ "Сочинский национальный парк")", - говорится в релизе.

К борьбе с огнем привлечены 345 человек, задействовано 69 единиц техники и одно воздушное судно. В двух районах Краснодарского края введен особый противопожарный режим.

В сообщении уточняется, что за минувшие сутки в РФ потушено пять лесных пожаров на площади 63 га.

В Краснодарском крае 2 января было зафиксировано шесть лесных пожаров, вечером 3 января МЧС России сообщило, что половина возгораний общей площадью 40,4 га потушена, еще три пожара были локализованы на площади 129 га.

Сочинский национальный парк площадью более 200 тыс. га был создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения, например особый вид самшитов. В нацпарке расположены крупные туристические и рекреационные объекты, включая знаменитый сочинский парк "Дендрарий", смотровую башню на горе Ахун, каскад "33 водопада" и Агурское ущелье.

кубань лесной пожар
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