Нокаутировал американца и покинул лед под овации хоккеист Дмитрий Осипов

23-летний Осипов играет в Северной Америке с 2013 года. Защитник — воспитанник московской школы «Русь».

Российский хоккеист нокаутировал американца и покинул лед под овации

Российский хоккеист Дмитрий Осипов, выступающий за американский «Рокфорд Айсхогс», подрался с форвардом «Манитоба Мус» Клинтом Суесом и нокаутировал его. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте клуба.

FROM RUSSIA WITH LOVE 👏 pic.twitter.com/17jXRRxYa4 — Rockford IceHogs (@goicehogs) January 9, 2020

Осипов и Суес сцепились в первом периоде, и российский защитник уверенно победил американца. Болельщики устроили уходившему со льда спортсмену овации, на что он ответил аплодисментами.

23-летний Осипов играет в Северной Америке с 2013 года. Защитник — воспитанник московской школы «Русь».