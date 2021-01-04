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Нокаутировал американца и покинул лед под овации хоккеист Дмитрий Осипов

12:40 04.01.2021 Фото: скриншот твиттер
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23-летний Осипов играет в Северной Америке с 2013 года. Защитник — воспитанник московской школы «Русь».

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Российский хоккеист нокаутировал американца и покинул лед под овации

Российский хоккеист Дмитрий Осипов, выступающий за американский «Рокфорд Айсхогс», подрался с форвардом «Манитоба Мус» Клинтом Суесом и нокаутировал его. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте клуба.

Осипов и Суес сцепились в первом периоде, и российский защитник уверенно победил американца. Болельщики устроили уходившему со льда спортсмену овации, на что он ответил аплодисментами.

23-летний Осипов играет в Северной Америке с 2013 года. Защитник — воспитанник московской школы «Русь».

драка форвард хоккей
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