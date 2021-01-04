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Какое суровое наказание за «скручивание» счётчиков ждет жителей России в 2021 году, узнайте

14:15 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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Желающие сэкономить подобным образом полагают, что обманывают ресурсную компанию.

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Как накажут за скручивание счётчиков в 2021 году

К штрафам за попытки «обмануть» приборы учета введена ответственность за рекламу жульнических устройств.
19 декабря вступил в силу закон, запрещающий рекламу приборов и различных инструкций, с помощью которых можно исказить данные показателей бытовых счётчиков. Следует напомнить, что в законодательстве предусмотрена ответственность для тех, кто берёт информацию из такой рекламы на вооружение. «Парламентская газета» разбиралась, как могут наказать тех, кого прельщает возможность заплатить за коммуналку поменьше.

Схитрил один, а платят все

В Интернете еще встречается реклама, предлагающая приобрести, например, специальные магниты, цифровые программные комплексы, позволяющие потребителю ресурсов исказить данные о расходе воды и электричества в свою пользу.

Желающие сэкономить подобным образом полагают, что обманывают ресурсную компанию. Но на самом деле они воруют из кармана своих соседей. В многоквартирных домах при наличии общедомового прибора учёта скрученные кубометры и ватты распределяются на всех жильцов дома и попадают в строку платежей за использование ресурсов на общие нужды. В итоге добросовестные соседи платят и за себя, и за мошенника.
Авторы закона в пояснительной записке отмечали, что веб-сайты, которые призывали людей скручивать счётчики, блокировал Роскомнадзор. В период с 2013 по 2018 год ведомство через суд закрыло около 2,7 тысячи площадок, занимавшихся такой рекламой. Однако разбирательство в суде — не быстрый процесс. Запрет этой информации на федеральном уровне, подчёркивали депутаты, даст Роскомнадзору право препятствовать недобросовестным сайтам оперативнее.

Помимо этого парламентарии приравняли рекламу «скручивающих» показания приборов к предпринимательской деятельности, осуществляемой без лицензии. За это предусмотрены штрафы по статье 14 Кодекса об административных правонарушениях: для физлиц — от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Сколько возьмут за скрутку счетчика
Для тех, кто совершает незаконные манипуляции со счётчиками, ответственность предусмотрена административным и уголовным законодательством.
Согласно статье 17 КоАП лица, которые самовольно используют электрическую и тепловую энергию, а также газ, должны заплатить штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 80 тысяч рублей, юрлица — от 100 до 200 тысяч рублей.

Если в результате таких действий был причинен крупный ущерб, то есть свыше 250 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность по статье 165 УК в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до двух лет. Также возможно лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Помимо этого на собственника возлагается обязанность по замене неисправных счётчиков. Их признаки указаны в пункте 81.12 Правил предоставления коммунальных услуг. Среди них: неотображение приборами учёта результатов измерений, нарушения контрольных пломб или знаков поверки, механическое повреждение прибора, превышение допустимой погрешности показаний счётчика, истечение межповерочного интервала поверки прибора.
Нарушения со стороны жильцов выявляют поставщики коммунальных услуг. Согласно пункту 82 Правил они должны не реже одного раз в год проводить проверки достоверности представленных потребителями показаний приборов учёта (в случаях, когда снятие показаний таких приборов учёта и распределителей осуществляют потребители), а если счётчики расположены в жилом помещении потребителя, то не чаще одного раза в три месяца.

Добросовестные россияне, которые хотят избежать штрафов за неисправный счётчик, должны сообщить о его поломке в управляющую или ресурсоснабжающую организацию в течение 30 дней. На весь период замены прибора учёта плату за коммуналку рассчитывают по средним показаниям счетчика.

Источник: pnp.ru

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