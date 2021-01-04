Что ждет садоводов и дачников в 2021 году: главные изменения

Понятие «дача», появившееся в России ещё в далёком 18 веке, безусловно, за эти несколько столетий трансформировалось

Более трети российских семей занимаются дачным хозяйством. Пока до следующего сезона остаётся пара-тройка месяцев, есть время разобраться, какие обязательства и запреты появятся у садоводов, огородников и дачников с нового года. Ведь кроме продлённой дачной амнистии, это и обновлённые правила пожарной безопасности, и чёткий порядок проведения общих собраний, а также налоговый вычет для дачников-новичков.

Никакого мусора и бурьяна на участке!

Одно из основных изменений связано с тем, что можно и чего нельзя делать на участках. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ещё 16 сентября, но оно вступает в силу именно 1 января 2021-го. Документ возлагает новые обязательства в том числе и на садоводческие некоммерческие товарищества. Их можно смело применять для того, чтобы усовестить соседей, у которых на участке не газон или грядки, а трава по пояс или даже лесная поросль.

Единственное послабление состоит в отмене необходимости иметь на каждом участке огнетушитель или бочку с водой к началу тёплого сезона, а вот обязанностей заметно прибавилось.

Во-первых, дачникам придётся своевременно убирать со своих участков мусор, спиливать сухие деревья и кусты, косить траву. «Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана», — отмечается в пункте 67 Правил.

А в 68-м и 69-м пунктах говорится о том, что запрещено устраивать свалки отходов, в том числе горючих, на территориях общего пользования, которые прилегают к объектам, относящимся к имуществу общего пользования СНТ, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельхозназначения.

После схода снега и до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова садоводческое товарищество, если его территория прилегает к лесу, должно очищать её от сухой травы, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Другой вариант — отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее полуметра или иным противопожарным барьером (пункт 70).

Во-вторых, все дороги и проезды СНТ должны быть в надлежащем состоянии круглый год (пункт 71), чтобы можно было беспрепятственно проехать к источникам наружного противопожарного водоснабжения, например гидранту или пруду.

Шлагбаум или ворота в случае пожара должны открываться или разблокироваться автоматически. Допускается ручное открывание, если организовано круглосуточное дежурство непосредственно у места установки технических средств на проездах или дистанционно — при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

У въезда на территорию вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.

Кроме того, руководство товарищества должно сообщить в пожарную охрану о ремонтных или строительных работах, которые связаны с закрытием дорог или проездов, и обеспечить установку знаков с обозначением направления объезда (пункт 72).



Если на территории СНТ или в радиусе 200 метров есть естественные или искусственных водоисточники, то к ним должны быть устроены подъезды с площадками размером не менее 12 на 12 метров с твёрдым покрытием.

В-третьих, необходимо утвердить паспорт территорий товарищества, которые подвержены угрозе лесных пожаров (пункт 76). Такой паспорт должен утверждать ежегодно к началу пожароопасного сезона председатель СНТ.

Все эти требования будут действовать до 2026 года. Для тех, кто их нарушит, предусмотрена ответственность по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение требований пожарной безопасности»). Она предусматривает для граждан штраф в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 6 тысяч до 15 тысяч рублей, а для юрлиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Общие собрания — по чёткому расписанию

Важное изменение касается обязательных ежегодных собраний. С 2021 года об их проведении можно не уведомлять каждый раз всех членов товарищества. День, время и место его проведения теперь следует прописывать в уставе СНТ, что должно упредить возможные конфликтные ситуации. Если в повестку собрания выставляются какие-либо дополнительные вопросы, не перечисленные в уставе, сообщать всем товарищам-садоводам о предстоящем совещании всё равно придётся.

«Сегодня в России 50-60 миллионов граждан в той или иной форме занимаются дачным хозяйством и, конечно, заинтересованы в том, чтобы иметь возможность самим решать все важные вопросы в жизни садоводческих и огороднических товариществ», — объясняла ранее необходимость изменений одна из авторов поправок в Жилищный кодекс и Закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Отныне товарищества садоводов и огородников избавлены от необходимости нести расходы за почтовое сообщение при уведомлении своих членов, что позволит экономить общие расходы и направить их на другие полезные цели.

Ещё одно нововведение — возможность получить налоговый вычет. Раньше налоговики категорически отказывали всем, кто пытался вернуть НДФЛ в связи с покупкой дачи, поскольку дома на садовых участках не подходили под условия имущественного вычета за приобретение жилья.

Минфин 7 сентября 2020 года опубликовал новое разъяснение, согласно которому налоговый вычет произведут, если дом оформлен в собственность в 2019 году или позже. А максимальная сумма, которую можно вернуть, составляет 260 тысяч рублей.

Источник: pnp.ru