Как оформить пенсию онлайн в 2021 году: пошаговая инструкция

Если же у заявителя есть льготы, необходимо приложить бумаги, подтверждающие право на них, например, о сроке военной службы или инвалидности. При оформлении могут потребоваться и дополнительные документы.

Пенсию можно оформить не выходя из дома

Право граждан дистанционно решать пенсионные вопросы предложили сделать бессрочным.

Упрощённый порядок оформления выплат, который ввели из-за пандемии коронавируса, предлагают продлить до конца этого года, а если всё сложится удачно, то оставить такие правила навсегда. Как оформить различные виды пенсии в упрощённом режиме, и какие электронные услуги доступны пенсионерам вне зависимости от пандемии, разбиралась «Парламентская газета».

Какие новшества могут продлить



Упрощённый порядок назначения пенсий и принятия решений об их выплате Пенсионный фонд России (ПФР) предусмотрел в апреле — чтобы граждане могли бесперебойно получать выплаты во время пандемии. Доля таких обращений на порталы ведомства и Госуслуг достигает 70 процентов, сообщили в фонде. ПФР два раза продлевал действие правил — сначала до сентября, затем до 31 декабря 2020 года.В Минэкономразвития предложили продолжить применять порядок и дальше — до конца 2021 года, а если он покажет свою эффективность, то бессрочно, сообщили «Известия» 21 декабря. По их данным, в министерстве уже подготовили соответствующее постановление Правительства. Возможность оформить пенсию удалённо может распространиться и на тех россиян, которые живут за границей.

Продлить могут действие системы, введённой постановлением ПФР от 21 сентября и действовавшей до 31 декабря. Она предусматривала следующие правила.

Оформление пенсий в электронном виде

Дистанционно можно оформить пенсию по старости, в том числе, досрочную, по инвалидности, потере кормильца, накопительную пенсию, а также федеральную доплату, которая положена тем, у кого пенсия оказалась меньше прожиточного минимума. Кроме этого в электронном виде оформляют пенсионные выплаты за выслугу лет космонавтам, лётчикам-испытателям и пострадавшим из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Подать заявление о назначении пенсии можно через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР. В электронной форме гражданину понадобится указать свои личные данные, в том числе номер паспорта и СНИЛС, отметить, работает ли он, есть ли у него на иждивении нетрудоспособные члены семьи и имеет ли он право на льготную пенсию, которую назначают, например, военным. Кроме этого, согласно постановлению, отправить заявку можно по электронной почте.

Электронные заявления были доступны и раньше, но гражданам всё равно приходилось предоставлять оригиналы паспорта, документов о стаже и другие бумаги. А во время пандемии ПФР избавил людей от необходимости приходить в ведомство — сотрудники получают сведения от работодателей, госорганов из баз данных, например, федерального реестра инвалидов и реестра актов гражданского состояния.

Если же информации недостаточно или она поступает с опозданием, выплаты назначают на основе имеющихся данных с согласия гражданина, пояснили в Пенсионном фонде. «При поступлении дополнительной информации, влияющей на пенсионные права, размер пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы без дополнительного заявления от пенсионера», — указали на сайте ведомства.

Оформление по телефону

Если у человека нет возможности заполнить электронное заявление, территориальные органы сами связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии.

При этом специалисты не спрашивают по телефону такие персональные данные, как номер СНИЛС, данные банковской карты или пароль от личного кабинета. Их нельзя называть, иначе можно стать жертвой мошенников, предупреждают в ПФР.

Автоматическое продление выплат

Во время пандемии автоматически продлевают пенсии некоторым категориям граждан, которым в обычное время надо периодически подтверждать своё право на льготы. Так, сейчас не приходится обращаться за продлением выплат инвалидам, людям, которые живут на Крайнем Севере и поравненных к нему районах, пенсионерам, которые оформили получение пенсии по доверенности.

Гражданам, которым исполнилось 80 лет, повышают пенсию с согласия пенсионера, которое сотрудники Фонда получают дистанционно.

Касается особый порядок и пенсионеров, у которых нет постоянного места жительства в России. По закону, чтобы начать получать пенсию, они должны лично подать заявление, подтверждающее фактическое место жительства, а чтобы сохранить право на выплаты, подавать такое заявление нужно каждый год, поясняют в ПФР. Сейчас этого делать не нужно.

При этом можно подать заявление и лично по предварительной записи. Эти правила действуют до 31 декабря.

Возможность прийти в ПФР должна остаться

Предусмотренный во время пандемии порядок избавляет людей от хождения по инстанциям, и стоит распространить эту форму на будущее, когда эпидемия закончится, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его мнению, у граждан должна быть возможность воспользоваться электронными сервисами для решения всех пенсионных вопросов.

В то же время сенатор уверен, что ни в коем случае нельзя лишать граждан права обращаться в Пенсионный фонд лично. Дело в том, что из писем, которые граждане получают от чиновников, практически невозможно понять порядок образования и начисления пенсионных выплат, пояснил он. «Это может быть документ на 4-5 страницах, со ссылками на статьи, пункты, параграфы, но вникнуть в его суть просто невозможно. В результате у граждан возникает ощущение, что государство отгораживается от них», — сказал сенатор «Парламентской газете». Поэтому необходимо, чтобы у людей была возможность прийти в клиентскую службу, поговорить с профессионалами, которые знают законодательство и могут его разъяснить, и получить живой ответ на свои вопросы, убеждён сенатор.

Валерий Рязанский поддержал, в том числе, идею упрощённого оформления пенсий россиянам, живущим за границей. Если же у них возникнут вопросы, они могут обратиться в консульство, пояснил парламентарий.

Вне зависимости от пандемии

Через портал Госуслуг или официальный сайт Пенсионного фонда можно подать целый ряд заявлений независимо от того, действует ли особый порядок. Но в отличие от «коронавирусных» условий, после того как ПФР рассмотрит заявку, нужно предоставить необходимые документы в территориальное отделение ведомства или МФЦ. Уведомление, в какой срок надо предоставить необходимые бумаги, гражданин получает в личном кабинете.

Дистанционно можно подать заявления на получение таких услуг:

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перерасчёт размера выплатыперевод с одной пенсии на другуюдоставку пенсииКроме этого, в электронном виде можно получить справки:

о статусе предпенсионера

о назначенной пенсии

о состоянии лицевого счёта в ПФР

Заявления на эти услуги также можно оформить в территориальном отделении ПФР, МФЦ или отправив письмо по почте. В последнем случае кроме заявления нужно вложить в конверт копию паспорта, трудовую книжку или другой документ, подтверждающий стаж, уточняют на сайте Госуслуг. Если человек оформляет пенсию по потере кормильца, понадобится предоставить свидетельство о смерти кормильца и документы о родстве с ним. Если же у заявителя есть льготы, необходимо приложить бумаги, подтверждающие право на них, например, о сроке военной службы или инвалидности. При оформлении могут потребоваться и дополнительные документы.

Источник: pnp.ru