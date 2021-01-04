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Выступит с "победной" речью в Джорджии Трамп

15:45 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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Формальным поводом для поездки Трампа в штат является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат, назначенных на 5 января.

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Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии

Президент США Дональд Трамп выступит в понедельник с "победной" речью в Джорджии, где, по официальным данным, одержал верх его соперник Джо Байден, сообщил Белый дом.
"Президент Трамп будет работать с раннего утра до позднего вечера, он сделает много звонков и проведет много встреч. Президент покинет Белый дом в 06:10 вечера, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия", - говорится в ежедневном расписании Трампа, которое распространил Белый дом.

Формальным поводом для поездки Трампа в штат является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат, назначенных на 5 января.

Поездк состоится на фоне публикации телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, которого Трамп, в том числе прибегая к угрозам, уговаривал пересчитать голоса избирателей в его пользу.

Республиканские власти Джорджии пересчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что Байден обошел Трампа с незначительным перевесом. В результате кандидат от демократов получил голоса всех 16 выборщиков от Джорджии.
Трамп не признает поражение на выборах президента. При этом за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

Источник: РИА Новости

выборы сша Дональд Трамп
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